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Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

La Municipalidad hizo lugar al pedido de al menos tres empresas interesadas en competir por el nuevo sistema para explotar el servicio por 7 años con opción a 3 más

19 de marzo 2026 · 06:10hs
La licitación del estacionamiento medido tuvo una prórroga hasta el 25 de este mes en función del interés que despertó entre grupos privados.

La licitación del estacionamiento medido tuvo una prórroga hasta el 25 de este mes en función del interés que despertó entre grupos privados.

La licitación para el nuevo estacionamiento medido generó expectativas en el sector privado, al punto que ya existen al menos tres interesados en la compulsa. Es por ello que se decidió prorrogar hasta el próximo 25 de marzo el plazo para la compra de pliegos que establece una concesión a siete años de plazo, con opción a tres más bajo un presupuesto que ronda los 1.900 millones de pesos. La zona concesionada se redujo a dos grandes áreas con una migración de los antiguos parquímetros a las aplicaciones en el teléfono. Entre los adelantos que se establecen entre los requisitos figuran un monitoreo en tiempo real de la ocupación, los índices de permanencia y la fiscalización en la ocupación indebida de los boxes.

La licitación tuvo su línea de tiempo. En noviembre de 2025 el pliego fue enviado al Concejo Municipal, donde resultó aprobado en el mes de diciembre. A partir del inicio de la licitación pública, lanzado hace semanas atrás
(en el marco de una prórroga del actual contrato por tres años vigente desde enero del año pasado, o hasta que se defina un nuevo concesionario): tres empresas ya efectuaron consultas de cara a plasmar una posible oferta. De igual modo, no se descarta que otras puedan sumarse hasta el momento de la apertura de sobres. Es por ello que el municipio extendió el calendario de la licitación una semana más, para que las interesadas puedan adecuarse a los requerimientos.

>>Leer más: La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

Visión de la Municipalidad

“Nuestro objetivo es poner en práctica el mejor sistema de estacionamiento para la ciudad. Cuanto mayor sea la cantidad de oferentes, más opciones tendremos para encontrar la propuesta que se adapte a las necesidades de Rosario”, señaló la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli.

Rotación de vehículos y ventajas del sistema

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El nuevo estacionamiento medido prevé la eliminación de parquímetros.

El nuevo estacionamiento medido prevé la eliminación de parquímetros.

El nuevo sistema de estacionamiento medido procura un uso más eficiente y amigable del espacio público, que incentive la rotación de vehículos y disminuya la circulación ociosa, la probabilidad de siniestros, las emisiones, el ruido y la congestión.

Contará con opciones más simples para los usuarios, brindando información sobre la ocupación actual y predictiva, sumando opciones de pago e incorporando el saldo negativo. Se procurará que todo ello se realice por parte de los usuarios desde el propio celular a través de una aplicación.

Además, facilitará las tareas de control y modificará el horario de funcionamiento en función a las actividades en la zona concesionada, dividida en dos grandes sectores. Y para contar con una actualización programada de las tarifas, los valores serán equivalentes al litro de nafta súper con el que también se miden las Unidades Fijas (UF) de las multas de tránsito.

>>Leer más: La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Dejar el auto en un box concesionado arrancará con un valor que subirá en las horas sucesivas de permanencia y acorde a los horarios. Además, el nuevo sistema funcionará de 8 a 19 en lugar del actual sistema de 9 a 20. Como ya se informó habrá solo dos zonas: la A, delimitada por bulevar Oroño, Urquiza, Maipú y San Juan (sin incluirla); y la Zona B, delimitada por Alvear, avenida Rivadavia–Wheelwright, Juan Manuel de Rosas y Cochabamba.

De esta manera, permite al municipio mayor trazabilidad para conocer el comportamiento de usuarios y predecir la ocupación, disponer de información para una mejor toma de decisiones, y optimizar el uso del espacio público, con una mayor rotación de vehículos.

El municipio exigirá además que el concesionario disponga de las herramientas tecnológicas que permitan monitoreo en tiempo real, control de ocupación del espacio concesionado, y la fiscalización de la ocupación indebida de los autos en los boxes.

Al Fondo Compensador

Un 20 por ciento de la recaudación neta irá al Fondo Compensador del Transporte Urbano de Pasajeros, en un sistema que de desglosa en distintos ítems.

Las tarifas del estacionamiento medido a cargo de Tránsito Rosario fueron actualizadas en enero pasado. Y se dividen en tres zonas, con costos progresivos desde 937 pesos a 2.115 por hora según la zona y permanencia. El sistema opera actualmente de lunes a viernes, de 9 a 20, y sábados, de 9 a12, siendo gratuito domingos y feriados. Los medios de pago son a través de la app de Tránsito Rosario (Móvil-TR), los parquímetros que aún quedan en pie o comercios adheridos que vendan fichas o por medio de la tarjeta Movi del transporte urbano de pasajeros.
El tiempo máximo de estacionamiento en un mismo box es de tres horas. Y para renovar este tiempo es obligatorio mover el vehículo a otra cuadra. Además, existe un plazo inicial de cortesía de 10 minutos. Verificado el plazo se labra la infracción.

Las multas van de 16 a 48 unidades fijas (UF), equivalentes a litros de nafta súper. Las infracciones pueden pagarse hasta el siguiente día hábil, ya sea online a través de la app o de forma presencial en puntos habilitados.

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