Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

Durante la manifestación frente al Coloso, hostigaron, atacaron y robaron a trabajadores de RTS y de Telefé Rosario

Hinchas de Newell's Old Boys que se manifestaban frente al estadio del Parque Independencia hostigaron, agredieron y robaron a trabajadores de prensa que cumplían su trabajo cubriendo la conferencia de prensa y el acto convocados por la oposición rojinegra.

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) repudió "las agresiones físicas, robos de elementos de trabajo e insultos" que sufrieron equipos de trabajo periodísticos de Radio y Televisión Santafesina (RTS) y Telefé Rosario.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este miércoles, durante la manifestación en la que hinchas de Newell's reclamaron "que se vayan todos" en plena crisis institucional y deportiva del club, que no reacciona en lo futbolístico y ya empieza a preocuparse por los números del descenso.

Mientras el excandidato a presidente de Fuerza Leprosa, Julián González, hablaba con los medios presentes, algunos hinchas se acercaron para insultar a los periodistas. Y luego se produjeron las agresiones y los robos.

"Al camarógrafo y al cronista de RTS les pegaron y les robaron el micrófono y el trípode de la cámara, todo en medio de insultos hacia las y los trabajadores de los medios rosarinos que desarrollaban la cobertura. Al móvil de Telefé le arrojaron piedras, mientras los periodistas recibían empujones, amenazas de muerte e insultos de los convocados en el Parque", resaltó el SPR.

Los trabajadores de prensa "debieron ser auxiliados por los propios compañeros ante la pasividad de la Policía, que estaba ubicada a metros de la Puerta 6 de ingreso al club, donde se desarrollaron los hechos".

"Este clima de alta inseguridad se reitera pese a los reclamos ante los funcionarios de la provincia responsables de garantizar la seguridad nuestros compañeros, quienes no pueden cumplir con su trabajo y ponen en riesgo su integridad física", concluyó el comunicado del SPR.