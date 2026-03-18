La Capital | Ovación | Newell's

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

Durante la manifestación frente al Coloso, hostigaron, atacaron y robaron a trabajadores de RTS y de Telefé Rosario

18 de marzo 2026 · 21:46hs
Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newells

Captura de TV (Telefé Rosario)

Hinchas de Newell's Old Boys que se manifestaban frente al estadio del Parque Independencia hostigaron, agredieron y robaron a trabajadores de prensa que cumplían su trabajo cubriendo la conferencia de prensa y el acto convocados por la oposición rojinegra.

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) repudió "las agresiones físicas, robos de elementos de trabajo e insultos" que sufrieron equipos de trabajo periodísticos de Radio y Televisión Santafesina (RTS) y Telefé Rosario.

>> Leer más: Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este miércoles, durante la manifestación en la que hinchas de Newell's reclamaron "que se vayan todos" en plena crisis institucional y deportiva del club, que no reacciona en lo futbolístico y ya empieza a preocuparse por los números del descenso.

Mientras el excandidato a presidente de Fuerza Leprosa, Julián González, hablaba con los medios presentes, algunos hinchas se acercaron para insultar a los periodistas. Y luego se produjeron las agresiones y los robos.

"Al camarógrafo y al cronista de RTS les pegaron y les robaron el micrófono y el trípode de la cámara, todo en medio de insultos hacia las y los trabajadores de los medios rosarinos que desarrollaban la cobertura. Al móvil de Telefé le arrojaron piedras, mientras los periodistas recibían empujones, amenazas de muerte e insultos de los convocados en el Parque", resaltó el SPR.

Los trabajadores de prensa "debieron ser auxiliados por los propios compañeros ante la pasividad de la Policía, que estaba ubicada a metros de la Puerta 6 de ingreso al club, donde se desarrollaron los hechos".

"Este clima de alta inseguridad se reitera pese a los reclamos ante los funcionarios de la provincia responsables de garantizar la seguridad nuestros compañeros, quienes no pueden cumplir con su trabajo y ponen en riesgo su integridad física", concluyó el comunicado del SPR.

Noticias relacionadas
Los jugadores de Newells se retiran humillados después de ser goleados por Lanús.

Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini

Frank Kudelka da indicaciones. Martín Luciano se prepara para sacar el lateral. Newell’s fue un desastre ante Lanús. 

Crisis en Newell's y un sábado clave: Kudelka sabe que no hay margen para otro papelón

En Newell’s, las señales de alarma siguen aumentando y todo se tiñe de agitación e incertidumbre. Las marchas de hinchas reclamaron contra la realidad del club. 

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Luciano Herrera marcó el primer gol de Newells  ante Huracán en Parque Patricios. Giraudo da a entender que el partido fue arreglado.

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Ver comentarios

Las más leídas

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Lo último

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

Polémica en la Cámara baja provincial en la conmemoración de los 50 años del golpe

Polémica en la Cámara baja provincial en la conmemoración de los 50 años del golpe

Efecto Dante Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Desde el partido UNO respaldan el salto del líder religioso a la política. Lo que dejó el acto en Lanús: operativo clamor y mesas regionales. Los puentes con Provincias Unidas

Efecto Dante Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Por Mariano D'Arrigo
Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Parque Independencia: veredas nuevas, recambio del muelle del Laguito y un nuevo cartel de Rosario
La Ciudad

Parque Independencia: veredas nuevas, recambio del muelle del Laguito y un nuevo cartel de Rosario

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada de tener un arsenal
Policiales

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada de tener un arsenal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

Ovación
A Newells vamos a ir a ganar: el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza
OVACIÓN

"A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

A Newells vamos a ir a ganar: el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

Policiales
Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada de tener un arsenal
Policiales

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada de tener un arsenal

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

La Ciudad
Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel

Un juego que no pasa de moda: un rosarino es campeón internacional de Tetris

Un juego que no pasa de moda: un rosarino es campeón internacional de Tetris

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: ¿A dónde irían los ciclistas?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: "¿A dónde irían los ciclistas?"

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newells
Ovación

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más
La Ciudad

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó
Ovación

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
OVACIÓN

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
OVACIÓN

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Economía

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
Política

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria