La defensa de Patricio Serjal denuncia "forum shopping" en la elección del tribunal de apelación

En el marco de la conformación del tribunal de apelación, rechaza la recusación del juez Javier Beltramone para evitar lo que consideran una selección indirecta de parte del MPA

Los abogados defensores del exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal , han presentado un escrito alertando sobre una supuesta maniobra del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la elección del Tribunal de Apelación.

Vale recordar que en noviembre pasado, Serjal fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua en el juicio que lo sentó en el banquillo acusado de proteger una red de juego clandestino que operaba en Rosario y otras localidades de la provincia.

Con la instancia de apelación, l a defensa solicita el rechazo "in limine" del planteo de recusación del fiscal Jose Luis Caterina contra el magistrado Javier Beltramone y la composición del nuevo vocal sorteado para resolver esa recusación (Vocal de Cámara Dr. Ivaldi Artacho), argumentando que estas acciones lesionan las garantías del juez natural y la tutela judicial efectiva.

De hecho, los abogados Ignacio Carbone y Renzo Biga, lo enmarcan en una maniobra de "forum shopping" (selección estratégica de jueces), mencionando que previamente se produjo la recusación del juez Miguel Moreno y la excusación de la jueza Silvia Castelli.

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La defensa no rechaza la intervención de Artacho para decidir sobre la recusación a Beltramone por dudas sobre su honestidad o idoneidad personal, sino que dice que no es adecuado que quien decide sobre el desplazamiento de un juez sea, potencialmente, quien termine formando parte del nuevo tribunal.

La acusación de "forum shopping"

Para la defensa, la nueva recusación articulada verifica una secuencia procesal irregular que busca transformar un instituto excepcional en una herramienta de selección estratégica de magistrados, práctica conocida jurídicamente como forum shopping.

Sostienen que el Ministerio Público intenta incidir artificialmente en la composición del órgano decisor, sustituyendo criterios objetivos de sorteo por una selección funcional a sus intereses.

Como prueba de esta "incoherencia", la defensa señala que la fiscalía recusó al Dr. Miguel Moreno pero no mantuvo el mismo criterio con la Dra. Silvia Castelli, a pesar de encontrarse en la misma situación fáctica y jurídica.

Según el escrito, la Constitución no consagra el derecho de las partes a litigar ante el juez de su preferencia, sino el derecho a ser juzgado por un juez natural e imparcial predeterminado por la ley.