¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Ovación
Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Salud
Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Información General
Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General
Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Policiales
Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía
Política
YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Policiales
Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
La Ciudad
Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
Policiales
En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
Policiales
Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
La Ciudad
Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad
Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad
Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
Policiales
Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
La Ciudad
Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
El Mundo
Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia
Economía
En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses
la region
Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y encienden la alarma
POLITICA
Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones