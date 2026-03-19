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¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Tras las intensas lluvias de este martes, el agua vuelve a la ciudad. Qué anticipan los expertos del Servicio Meteorológico Nacional

19 de marzo 2026 · 09:38hs
El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para este viernes y sábado

Leonardo Vincenti / La Capital

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para este viernes y sábado

Luego de las intensas lluvias de este martes, el agua volvería a Rosario en el arranque del fin de semana. En particular, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo por tormentas para este viernes por la noche y la madrugada y mañana del sábado.

El SMN detalla que la ciudad de Rosario y sus alrededores se verán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual. De esta manera, el arranque del fin de semana estará pasado por agua.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

El viernes arrancaría algo nublado y con chances de tormentas aisladas desde la tarde y hasta la noche, aunque la temperatura no bajaría: se anticipan 30º de máxima y una mínima creciendo hasta los 20º.

El sábado podría arrancar con intensas ráfagas de viento y tormentas fuertes matinales, y para la tarde se anuncian posibles tormentas aisladas. La máxima estaría en baja, para llegar a los 26º, y la mínima se mantendría en 20º.

El domingo se espera una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado, pero con la máxima bajando a 24º y la mínima llegando hasta apenas 14º.

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