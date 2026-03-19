¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Tras las intensas lluvias de este martes, el agua vuelve a la ciudad. Qué anticipan los expertos del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para este viernes y sábado

Luego de las intensas lluvias de este martes, el agua volvería a Rosario en el arranque del fin de semana. En particular, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo por tormentas para este viernes por la noche y la madrugada y mañana del sábado.

El SMN detalla que la ciudad de Rosario y sus alrededores se verán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual. De esta manera, el arranque del fin de semana estará pasado por agua.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

El viernes arrancaría algo nublado y con chances de tormentas aisladas desde la tarde y hasta la noche, aunque la temperatura no bajaría: se anticipan 30º de máxima y una mínima creciendo hasta los 20º.

El sábado podría arrancar con intensas ráfagas de viento y tormentas fuertes matinales, y para la tarde se anuncian posibles tormentas aisladas. La máxima estaría en baja, para llegar a los 26º, y la mínima se mantendría en 20º.

El domingo se espera una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado, pero con la máxima bajando a 24º y la mínima llegando hasta apenas 14º.