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Efecto Dante Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Desde el partido UNO respaldan el salto del líder religioso a la política. Lo que dejó el acto en Lanús: operativo clamor y mesas regionales. Los puentes con Provincias Unidas

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

19 de marzo 2026 · 18:44hs
La posible candidatura presidencial del pastor Dante Gebel despierta entusiasmo entre los evangélicos. 

La posible candidatura presidencial del pastor Dante Gebel despierta entusiasmo entre los evangélicos. 

El grito para que el pastor Dante Gebel sea candidato a presidente en 2027 encuentra eco en la provincia de Santa Fe. Desde el partido UNO, que integra Unidos para Cambiar Santa Fe, apoyan la iniciativa y se mantienen muy cerca del armado.

En la provincia, el principal referente del partido es el pastor Walter Ghione. Aunque no estuvo presente, el diputado provincial y convencional constituyente en 2025 envió sus emisarios al acto de este miércoles en el microestadio de Lanús, organizado por el espacio Consolidación Argentina.

¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que un pastor evangélico se sume a la política? Apoyamos que Gebel se postule para presidente”, dijeron a La Capital desde el partido de base evangélica.

El operativo clamor por Dante Gebel

El virtual lanzamiento de la candidatura de Gebel fue particular. En las pantallas pasaron recortes de prédicas y reels del pastor pero Gebel no habló. Tampoco envió un video.

El líder religioso nacido hace 57 años en el partido bonaerense de San Martín está de gira por Latinoamérica con su espectáculo. El show tiene un nombre sugestivo: PresiDante. En modo stand-up motivacional, Gebel juega a ser presidente por un día y reflexiona sobre la familia, el liderazgo y la vida cotidiana.

Los organizadores reconocen que se trata de un operativo clamor. “La intención es que Dante se decida y vea que la gente lo pide”, sostienen.

El grupo promotor es heterogéneo. Los armadores principales son el legislador porteño Eugenio Casielles, un libertario línea fundadora pero que se alejó del ecosistema Milei, y el líder del sindicato de aeronavegantes, Juan Pablo Brey.

En la tarima del club granate ambos se pronunciaron por “la recuperación de los valores argentinos”. “Hay que darle lugar a la gente de bien y Dante puede hacerlo”, es el mensaje.

Además, del acto participaron el exfutbolista Walter Erviti y la exdiputada nacional Graciela Camaño, que concentró la artillería en Milei.

La heterogeneidad del gebelismo incipiente recuerda a los inicios de La Libertad Avanza. Una convergencia de tribus con orígenes diversos detrás de un outsider carismático.

Las conexiones con Provincias Unidas

El próximo paso es armar siete mesas promotoras, para darle anclaje territorial a una eventual candidatura de Gebel. Los referentes provinciales de UNO fueron invitados a sumarse a la mesa de la región centro, que abarca Santa Fe y Córdoba.

Los observadores locales fueron con el aval del gobernador Maximiliano Pullaro. Ghione y su grupo se subieron temprano a la candidatura a gobernador del criado en Hughes, que destaca el aporte de los evangélicos en la baja de la violencia.

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De todos modos, la estrategia de UNO no es homogénea. En Entre Ríos el partido forma parte de la coalición liderada por el gobernador Rogelio Frigerio. En otros distritos hay acuerdos con los libertarios.

Sin embargo, hay otros puentes con Provincias Unidas. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió al acto a su secretario de Culto, Mariano Almada, que saludó la iniciativa.

Para el club de gobernadores que tuvo un debut electoral por debajo de las expectativas una candidatura de Gebel resolvería un problema para 2027. Les permitiría ir con un candidato sin exponerse a ellos mismos o uno de los propios.

La decisión, en manos de Gebel

Ahora todo depende del pastor que se hizo conocido en los ‘90 con un estilo disruptivo para llegar a los jóvenes, llenó estadios y desde hace tiempo armó su base en California.

Quienes se entusiasman con su candidatura ven con buenos ojos un conservadurismo humanista, con mirada social.

>> Leer más: Macri encabezó el relanzamiento del PRO junto a dirigentes de todo el país

Pese a que tanto Gebel como quienes trabajan por su postulación predican la fe evangélica, quienes se suman al operativo clamor aseguran que no se trata de una movida confesional y que buscan un electorado transversal.

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