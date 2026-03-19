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Operativos de seguridad en instituciones judías de Rosario: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

El presidente de la Daia Rosario, Gabriel Dobkin, explicó que se trata de operativos protocolares coordinados con las fuerzas de seguridad de la provincia

19 de marzo 2026 · 15:17hs
Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar.

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar".

El conflicto bélico en Medio Oriente repercutió en Rosario con un operativo de seguridad preventivo en instituciones de la comunidad judía. Es un protocolo coordinado entre fuerzas de seguridad y la Delegación de Asociación Israelitas Argentinas (Daia) que ya se ha activado en otras circunstancias.

"Hay un contexto complicado hace tiempo pero en los últimos días hubo amenazas a nivel global. A raíz de esas amenazas, que involucraron al presidente argentino, se toman estas medidas a modo de prevención y cuidado", contó Gabriel Dobkin, presidente de la Daia Rosario, en diálogo con La Capital. "Estas amenazas no se pueden minimizar y hay que tomarlas muy en serio", indicó.

>> Leer más: Daia Rosario advierte más denuncias por antisemitismo: "La comunidad judía toma más cuidados"

"Somos un país que ya sufrió el terrorismo desde el año 1992", expresó Dobkin en relación a los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en 1994. "A raíz de estas experiencias se refuerzan las instituciones para que la vida transcurra de forma normal", explicó.

Operativos coordinados

Dobkin indicó que este tipo de operativos ya se realizaron en el último tiempo ante distintas alertas globales. En ese marco valoró el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad. "La provincia de Santa Fe se toma muy en serio este tipo de amenazas por más que sean globales", aseguró.

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Los operativos se realizan en todas las instituciones de la comunidad judía en Rosario. Si bien algunas son más transitadas que otras, el esquema de seguridad preventiva se adaptó a las características de cada una.

"La gente trata de llevar adelante su vida de forma normal. Hay momento de más temor por lo que se ve en los medios", indicó Dobkin respecto de cómo toma la comunidad esta serie de custodias. "La gente confía mucho en los protocolos de seguridad y se siente acompañada", aseguró.

Dolor e incertidumbre

El conflicto en Medio Oriente escaló en las últimas semanas y repercutió en todo el mundo. Rosario no fue la excepción y la preocupación de la comunidad judía local va más allá de las amenazas globales.

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"Se vive con mucho dolor, mucha tristeza y mucha incertidumbre de lo que va a pasar", expresó el presidente de la Daia Rosario. "Hay muchos rosarinos y familiares viviendo en Israel. Desde que empezó la guerra viven en constante alerta", explicó.

"Si no fuese por la tecnología del Estado de Israel estaríamos hablando centenar de víctimas", aseguró. "Esperamos que puedan terminar las amenazas del régimen iraní sobre la desaparición del Estado de Israel", finalizó Dobkin.

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