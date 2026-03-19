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Más de 43 mil millones de pesos para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

El megaplan beneficiará a 12 mil rosarinos y se ejecutará en seis sectores en simultáneo e incluye pavimento definitivo, apertura de calles y nuevos espacios públicos

19 de marzo 2026 · 20:41hs
El 5 de marzo de 2023

Sebastián Suárez Meccia - La Capital

El 5 de marzo de 2023, tras una balacera en el barrio Los Pumitas murió Maxi Jerez, un nene de tan solo 11 años de edad.

Este viernes se conocerán las ofertas para la licitación de las obras de urbanización integral en el noroeste de Rosario cuya realización cambiará de lleno a Empalme Graneros y Los Pumitas. Se trata de una zona muy especial para la administración municipal ya que en 2023 fue el escenario del crimen del niño Maxi Jérez en manos del narcotráfico.

La intervención encarada por la Municipalidad de Rosario cuenta con una inversión total que supera los 43 mil millones de pesos, en el marco de un trabajo conjunto con el gobierno de Santa Fe, que aporta financiamiento a través de la segunda fase del Plan de Pacificación. En ese contexto, se llevarán adelante 169 cuadras de pavimento y la creación de nuevos parques. La iniciativa también apunta a eliminar las zanjas y dotar de infraestructura definitiva a un sector que beneficiará a 37.000 vecinos entre directos e indirectos.

“El pavimento definitivo constituye uno de los principales logros de esta gestión, no hubo en la historia de Rosario un conjunto de obras de infraestructura en barrios como hoy. Actualmente tenemos 9 barrios que están transformando su infraestructura urbana en 288 cuadras, son más de 17.200 vecinos que van a dejar de vivir con zanja”, explicó el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer.

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Desde el crimen de un nene de 11 años el 5 de marzo, el barrio Los Pumitas vive militarizado.

Desde el crimen de un nene de 11 años el 5 de marzo, el barrio Los Pumitas vive militarizado.

Desafío

A este plan se suma esta licitación histórica y un gran desafío: “En simultáneo vamos a trabajar en 169 cuadras, en este barrio histórico que es Empalme Graneros, y en Los Pumitas que vamos a urbanizar integralmente”, señaló y precisó: “Vamos a eliminar zanjas, construir calles con cordón, abrir calles, incorporar desagües pluviales, construir parques y plazas”. Además, destacó que las obras se ejecutarán en seis zonas de manera simultánea, lo que permitirá acelerar los tiempos y multiplicar el impacto de la intervención en todo el sector.

“Con esta licitación tenemos el orgullo de decir que saldamos una deuda histórica. Todo Empalme va a tener pavimento. Lo que el intendente Pablo Javkin prometió cuando asumió, hoy es una realidad. El plan de obras es real. Planificamos, proyectamos y ejecutamos, esa es nuestra modalidad de trabajo. Nuestra premisa y objetivo es la mejora estructural en zonas históricamente postergadas y garantizar condiciones de transitabilidad duraderas”, remarcó el funcionario.

balacera en Garzón y Schweitzer
La balacera en Empalme Graneros sucedió el domingo a la madrugada. La policía levantó en el lugar 10 vainas servidas

La balacera en Empalme Graneros sucedió el domingo a la madrugada. La policía levantó en el lugar 10 vainas servidas

Las claves de la urbanización

El eje central de la intervención es el pavimento definitivo y el saneamiento hídrico. Los trabajos técnicos incluyen los siguientes ejes:

►Adiós a las zanjas: se avanzará en la eliminación de canales a cielo abierto.

►Desagües pluviales: instalación de nuevos conductos, cámaras y sumideros para mejorar el drenaje.

►Nueva calzada: demolición de las actuales carpetas asfálticas para construir pavimento con cordón cuneta.

►En total, se intervendrán 169 cuadras, de las cuales 145 serán de pavimento definitivo y 24 de carácter provisorio.

►Se avanzó en la reorganización urbana del sector para acompañar la ejecución de las obras.

Espacios verdes

El plan no solo busca mejorar la transitabilidad, sino también la convivencia entre vecinos y vecinas. En Los Pumitas, se consolidarán tres nuevos espacios públicos ubicados en Schweitzer y Barra; Schweitzer y Olavarría; y el Parque Ottone (entre Juan B. Justo y José Ingenieros). Se instalarán juegos infantiles, canchas de fútbol, estaciones aeróbicas y espacios parquizados con cestos, ideales para que los habitantes disfruten el aire libre.

Inversión millonaria

El presupuesto total para estas tareas asciende a $43.431.196.441,77. El detalle por sectores refleja la magnitud de la obra:

►Los Pumitas A (Barra, Estrada, Olavarría, Génova) $4.371.968.622,67

►Los Pumitas B (Olavarría, Arroyo Ludueña, Génova) $9.134.119.719,31

►Empalme Sur C1 (Juan José Paso, Larrea, Esquiú, Solís) $5.748.776.905,85

►Empalme Sur C2 (Juan José Paso, Larrea, Esquiú, Felipe Moré) $8.024.657.962,83

►Empalme Sur D1 (Esquiú, Larrea, Junín, Solís) $6.828.668.419,49

►Empalme Sur D2 (Esquiú, Felipe Moré, Junín, Larrea) $9.323.004.811,62.

Obras por sector

La urbanización se divide en polígonos específicos para organizar el despliegue de las cuadrillas que desplegarán una serie de tareas:

►Los Pumitas A: ejecución de calzadas asfálticas a nivel provisorio y consolidación de dos nuevos espacios públicos.

►Los Pumitas B: ejecución de pavimento a nivel definitivo y consolidación de un nuevo espacio público.

►Empalme Graneros Sur C 1y2: ejecución de pavimento a nivel definitivo.

►Empalme Graneros Sur 2 D 1y2: ejecución de pavimento a nivel definitivo.

La renovación de Empalme

La renovación del barrio Empalme Graneros en el noroeste de la ciudad forma parte de los planes prioritarios de la intendencia de Pablo Javkin.

La primera etapa finalizada en 2024 consistió en la pavimentación a nivel definitivo del sector delimitado por las calles Génova, Cullen, Juan José Paso y Ottone sobre un total de 46 cuadras.

En tanto, la segunda etapa, concluida en 2025 alcanzó la pavimentación definitiva de 17 cuadras comprendidas en el radio de las calles Juan José Paso, Ottone, Génova y Cullen. Ambas etapas llevaron infraestructura hidráulica y vial en 63 cuadras. Estas intervenciones también se inscriben en el esquema de trabajo conjunto con la Provincia, consolidando un proceso sostenido de urbanización y mejora de la infraestructura barrial.

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