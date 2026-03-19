Luz verde a la expansión del Mercado de Concentración de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves por unanimidad el proyecto que habilita la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo local y presentada bajo la figura de Convenio Urbanístico Productivo.
La propuesta permitirá que el predio pase de las actuales seis hectáreas a un total de 15 hectáreas, integrando dos lotes de su propiedad que hoy están separados por el trazado de calle Urízar.
Desde el oficialismo destacaron que la medida busca ordenar la actividad logística del mercado, considerado uno de los principales nodos de abastecimiento de la ciudad, y generar mejoras urbanas en el sector noroeste.
Ordenamiento del tránsito y la actividad logística
Uno de los ejes del proyecto es la supresión del trazado de calle Urízar y de una calle interna sin denominación, lo que permitirá unificar las parcelas en un único complejo operativo.
La ampliación prevé la construcción de dos nuevas playas de estacionamiento, una destinada a camiones proveedores y otra a clientes. El objetivo es absorber la circulación de más de 10.000 vehículos semanales y reducir la congestión en arterias como Mendoza y bulevar Wilde, donde vecinos vienen reclamando por la presencia de tránsito pesado.
Con esta reorganización, gran parte de la logística que hoy se realiza en la vía pública pasará a desarrollarse dentro del predio, lo que se espera que contribuya a disminuir ruidos, riesgos viales y conflictos de circulación en la zona.
Nuevo frente comercial y mejoras urbanas
El convenio también contempla la creación de un frente comercial sobre calle Calasanz, continuidad de Mendoza, con el objetivo de sumar actividad económica, iluminación y mayor movimiento urbano.
El proyecto incluye además la incorporación de espacios verdes, paradas de transporte y trazas para bicicletas, en un sector donde se proyectan nuevos desarrollos inmobiliarios.
Los locales comerciales estarán diseñados como unidades pasantes entre la playa interna y el exterior, orientadas a servicios vinculados al mercado y a la demanda de los vecinos del área.
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Obras de infraestructura y compensaciones
Como contraprestación, el emprendimiento deberá ceder un terreno de 6.645 metros cuadrados sobre calle Gallegos, que será destinado a la ampliación de esa traza y a la construcción de un reservorio pluvial para mejorar el escurrimiento del agua en el sector.
El convenio también establece la ejecución de distintas obras de infraestructura urbana, entre ellas: reubicación de redes de energía eléctrica y gas, pavimentación de calle Filiberto entre Urízar y Gallegos, obras de desagües cloacales e industriales, mejoras en desagües pluviales y ampliación de servicios de agua potable, gas y electricidad
Desde el oficialismo sostuvieron que la iniciativa busca articular inversión privada con planificación urbana, promoviendo el crecimiento de una actividad productiva estratégica y mejoras concretas en el entorno del mercado.