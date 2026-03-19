Luz verde a la expansión del Mercado de Concentración de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

El proyecto permitirá extender el predio de 6 a 15 hectáreas, ordenar la logística y sumar obras urbanas en el noroeste de Rosario

El Concejo Municipal dio luz verde por unanimidad a la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton, que pasará de 6 a 15 hectáreas y sumará obras para ordenar el tránsito y mejorar el entorno.

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves por unanimidad el proyecto que habilita la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton , una iniciativa impulsada por el Ejecutivo local y presentada bajo la figura de Convenio Urbanístico Productivo.

La propuesta permitirá que el predio pase de las actuales seis hectáreas a un total de 15 hectáreas , integrando dos lotes de su propiedad que hoy están separados por el trazado de calle Urízar.

Desde el oficialismo destacaron que la medida busca ordenar la actividad logística del mercado , considerado uno de los principales nodos de abastecimiento de la ciudad, y generar mejoras urbanas en el sector noroeste.

Uno de los ejes del proyecto es la supresión del trazado de calle Urízar y de una calle interna sin denominación , lo que permitirá unificar las parcelas en un único complejo operativo.

La ampliación prevé la construcción de dos nuevas playas de estacionamiento, una destinada a camiones proveedores y otra a clientes. El objetivo es absorber la circulación de más de 10.000 vehículos semanales y reducir la congestión en arterias como Mendoza y bulevar Wilde, donde vecinos vienen reclamando por la presencia de tránsito pesado.

Con esta reorganización, gran parte de la logística que hoy se realiza en la vía pública pasará a desarrollarse dentro del predio, lo que se espera que contribuya a disminuir ruidos, riesgos viales y conflictos de circulación en la zona.

Nuevo frente comercial y mejoras urbanas

El convenio también contempla la creación de un frente comercial sobre calle Calasanz, continuidad de Mendoza, con el objetivo de sumar actividad económica, iluminación y mayor movimiento urbano.

El proyecto incluye además la incorporación de espacios verdes, paradas de transporte y trazas para bicicletas, en un sector donde se proyectan nuevos desarrollos inmobiliarios.

Los locales comerciales estarán diseñados como unidades pasantes entre la playa interna y el exterior, orientadas a servicios vinculados al mercado y a la demanda de los vecinos del área.

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Obras de infraestructura y compensaciones

Como contraprestación, el emprendimiento deberá ceder un terreno de 6.645 metros cuadrados sobre calle Gallegos, que será destinado a la ampliación de esa traza y a la construcción de un reservorio pluvial para mejorar el escurrimiento del agua en el sector.

El convenio también establece la ejecución de distintas obras de infraestructura urbana, entre ellas: reubicación de redes de energía eléctrica y gas, pavimentación de calle Filiberto entre Urízar y Gallegos, obras de desagües cloacales e industriales, mejoras en desagües pluviales y ampliación de servicios de agua potable, gas y electricidad

Desde el oficialismo sostuvieron que la iniciativa busca articular inversión privada con planificación urbana, promoviendo el crecimiento de una actividad productiva estratégica y mejoras concretas en el entorno del mercado.