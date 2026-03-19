El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja El sábado arranca con alerta amarillo y la temperatura máxima empezaría a bajar, hasta llegar a los 22º el lunes 19 de marzo 2026 · 23:16hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 20 de marzo en Rosario posibles tormentas entre la mañana y la tarde, y para la noche emitió un alerta naranja por tormentas fuertes, en vísperas de un sábado que arranca con alerta amarillo.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 19º y cielo algo nublado, que ya para la mañana tendría algunas chances de tormentas aisladas con los termómetros marcando 20º. En la tarde hay hasta un 40 por ciento de posibilidades de tormentas con una máxima de 29º, mientras que para la noche hay vigente un alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El sábado empieza con alerta amarillo para la madrugada y la mañana, con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con actividad eléctrica, posibilidad de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. En la tarde estaría mayormente nublado, con ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura oscilaría entre 25º y 16º.

El domingo sigue con los valores en descenso: la máxima no pasaría los 24º, la mínima bajaría a 14º y el cielo estaría mayormente nublado.

Para el lunes anticipan cielo algo nublado con apenas 22º de máxima y 18º de mínima. El martes otra vez habría marcas entre 22º y 18º, con cielo ligeramente nublado. El miércoles tampoco habría mayores cambios, con una máxima de 22º, una mínima de 18º y cielo algo nublado.