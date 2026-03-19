El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

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Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas
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Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias
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Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro
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