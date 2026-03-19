Central en la Copa Libertadores, los rivales y el fixture que tendrá en busca de la clasificación

Central ya conoce los rivales que tendrá en la Copa Libertadores de América y en Arroyito se sabe también cómo se jugarán esos seis encuentros en los que buscará el pasaje a los octavos de final del prestigioso torneo continental. El Canalla arrancará en el Gigante frente a Independiente del Valle.
Ese partido contra el rival que saliera del copón 1 estaba establecido antes del sorteo, pero faltaba conocer cómo quedaba armado el grupo para entender de qué manera iba a ser el recorrido del equipo de Jorge Almirón en esa fase de grupos.
Lo dicho, el Canalla debutará la semana del miércoles 7 de abril (puede ser el martes 6 o el jueves 9) como local recibiendo a Independiente del Valle. Después tendrá dos de visitante, dos de local y cerrará con el viaje a Ecuador.
Por la segunda fecha, que se jugará el 14 de abril (siempre se toma como referencia el día miércoles) llegará el turno del viaje a Asunción del Paraguay para enfrentar a Libertad.
Después de un parate de una semana, la competencia se reanudará el 29 de abril, donde otra vez el equipo auriazul deberá subirse a un avión, en esta ocasión para viajar a Venezuela, de donde es Universidad Central.
A la semana siguiente, el 6 de mayo, jugará en el Gigante de Arroyito frente a Libertad de Paraguay. Dos semanas después, el 20 de mayo recibirá al equipo venezolano. Mientras, el 27 de mayo cerrará la fase de grupos en condición de visitante de Independiente del Valle.
Los rivales del Canalla y los días
Fecha 1: Independiente del Valle (L), 7 al 9 de abril.
Fecha 2: Libertad de Paraguay (V), 14 al 16 de abril.
Fecha 3: Universidad Central (V), 28 al 30 de abril.
Fecha 4: Libertad de Paraguay (L), 5 al 7 de mayo.
Fecha 5: Universidad Central (L), 19 al 21 de mayo.
Fecha 6: Independiente del Valle (V), 26 al 28 de mayo.
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