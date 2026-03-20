La Capital | Banco Municipal

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Provincia y municipio acompañan la línea que permite acceder a préstamos de hasta $100 millones con una reducción de hasta 20 puntos en la tasa de interés

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

20 de marzo 2026 · 06:30hs
En un contexto de desaceleración económica

En un contexto de desaceleración económica, el Banco Municipal lanzó nuevas líneas de crédito para sectores que vienen siendo clave en la actividad local.

En un contexto de desaceleración económica, el Banco Municipal de Rosario, con el acompañamiento de la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe, lanzó nuevas líneas de crédito con un foco especial en el turismo regional, la gastronomía y la hotelería, sectores que vienen siendo clave en la actividad local.

Se trata de préstamos con tasas subsidiadas, mucho más bajas que las habituales de mercado, que buscan facilitar el acceso al financiamiento para que comercios y empresas puedan sostenerse, invertir o crecer, con plazos flexibles y hasta un año de gracia, en un momento en que el financiamiento privado se volvió más caro y restrictivo.

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Turismo regional

Dentro de las opciones disponibles, una de las más fuertes es la línea para turismo regional, principalmente hoteleros y gastronómicos, que permite acceder a créditos de hasta $100 millones con una reducción de hasta 20 puntos en la tasa de interés.

Esta línea está pensada especialmente para hoteles, bares, restaurantes y emprendimientos vinculados al turismo. De hecho, el año pasado, con una línea crediticia parecida, una conocida marca de sándwiches accedió a un préstamo de $100 millones, pudiendo desarrollarse y destacarse en su rubro. Herramientas similares ya fueron utilizadas por parrillas, locales gastronómicos y comercios de la costa, que pudieron financiar mejoras, ampliaciones o compra de equipamiento.

Además, los créditos contemplan plazos de hasta 36 meses y un período inicial en el que no se paga capital, la cuenta corriente es gratis por año, lo que permite arrancar con mayor alivio financiero.

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo municipal, Leandro Lopergolo, destacó que “son líneas para inversión productiva con tasas subsidiadas de hasta 20 puntos que bajan significativamente el costo del crédito para las empresas. En un momento en que el consumo y la actividad muestran señales de enfriamiento, estas herramientas son concretas”.

Y agregó: “Hablamos de hasta 150 millones de pesos por empresa para invertir o sostener el capital de trabajo. Sabemos que las pymes necesitan este impulso para poder seguir avanzando con su producción y cumplir sus compromisos”.

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Los créditos

Aunque las tasas se calculan a partir de una referencia del sistema financiero, en la práctica las pymes terminan pagando bastante menos que en un préstamo común. En el mercado, una empresa suele acceder a créditos con tasas que pueden rondar el 60% anual o incluso más.

Con estas líneas, en cambio, el costo baja de manera significativa porque se combinan dos factores: un margen menor que el de los bancos tradicionales y un subsidio de la provincia que reduce entre 10 y 20 puntos la tasa final. Así, el interés que paga la empresa puede ubicarse en niveles cercanos al 35% o 40%.

A esto se suman condiciones que hacen más llevadero el crédito: hasta 12 meses sin pagar capital, plazos de hasta 36 meses y la cuenta corriente bonificada durante el primer año. En conjunto, no es solo un préstamo más barato, sino también más flexible para el día a día de una pyme.

Industria y comercio

Más allá del turismo, las líneas también incluyen opciones para industria, comercios y emprendimientos en general. En esos casos, los montos pueden llegar hasta $150 millones, tanto para inversión como para capital de trabajo.

En este punto, es clave entender la diferencia: un crédito para inversión sirve, por ejemplo, para comprar maquinaria o equipamiento, mientras que el capital de trabajo está pensado para el funcionamiento cotidiano. Un caso concreto: quien abre una fotocopiadora puede usar el crédito de inversión para comprar las máquinas, y el de capital de trabajo para adquirir resmas de papel, tinta o insumos.

Otro beneficio importante es que las empresas que acceden a estos créditos cuentan con la bonificación de la cuenta corriente durante los primeros 12 meses, además de facilidades para operar con cheques, algo habitual en muchas pymes.

Las empresas interesadas pueden iniciar el trámite a través del Banco Municipal, contactando a su oficial de negocios o completando el formulario online disponible en su sitio web. Para otras consultas sobre créditos y financiamiento pueden comunicarse con el Área de Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario: [email protected]

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