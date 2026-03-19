La Capital | Política | AFIP

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

Procesan a ex directivos de la agencia por licitaciones direccionadas y retornos. Los Whatsapp que los involucran y las "condiciones" para tener todo arreglado

19 de marzo 2026 · 11:51hs
El extitular de la Afip Rosario y Santa Fe en una nueva causa de corrupción

El extitular de la Afip Rosario y Santa Fe en una nueva causa de corrupción

El Juzgado Federal de Santa Fe N°1 dictó el procesamiento de Carlos Vaudagna, exdirector regional de Afip Santa Fe, y otros agentes por negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. La maniobra consistió en moldear una licitación para alquilar las sedes del organismo y cobrar retornos.

Durante una década tres eran funcionarios de la actual Arca y uno apoderado de un grupo empresario armaron une squema de sobreprecios y sobornos. Se los acusa de favorecer mediante un direccionamiento de una licitación al "Fideicomiso La Plaza" en el alquiler de la sede del organismo, una maniobra que habría generado un perjuicio millonario al Estado y el cobro de retribuciones ilegales.

El juzgado resolvió la situación procesal de los encartados en la causa caratulada “Vaudagna, Carlos Andrés y otros s/ Violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. El magistrado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Vaudagna, el agente de Afip Diego Cignetti, Carlos Barrale por entonces Jefe de la Sección Administrativa y el particular Carlos Bsereni, administrador del fideicomiso en cuestión.

Una licitación "hecha a medida"

Vaudagna se habría involucrado irregularmente, con el fin de asegurar la contratación efectuando apreciaciones que habrían excedido sus atribuciones dentro del procedimiento licitatorio. En específico, en su carácter de Director Regional y junto a Barrale, habrían direccionado irregularmente la Licitación Pública Nº 05/2010 con el objeto de alquilar un inmueble para las sedes de las dependencias indicadas.

Según las pruebas recolectadas, se incluyó una “condición arbitraria” en los pliegos que establecía una orden de prelación excluyente para favorecer específicamente al edificio del Fideicomiso La Plaza.

El pliego, redactado por Barrale y Vaudagna, fue diseñado "a medida" para el oferente ganador, impidiendo la evaluación de otras alternativas que podrían haber sido más convenientes para el erario público.

Una vez vencido el contrato original en 2016, el organismo mantuvo la ocupación del edificio durante casi diez años bajo la figura excepcional del “abono legítimo”. Esta modalidad permitió abonar cánones que superaron ampliamente los índices de inflación, generando una diferencia acumulada de $544.281.716,26 actualizada a valores de junio de 2025.

En rigor, existieron pagos por encima de los valores de mercado e índices de inflación, lo que generó un perjuicio millonario al erario público.

afip-arca.jpg
Ex funcionarios de Arca, ex Afip, de nuevo en la Justicia

Ex funcionarios de Arca, ex Afip, de nuevo en la Justicia

Chats de WhatsApp y sobres

Uno de los pilares de la acusación son los mensajes intercambiados a través de WhatsApp entre el agente Cignetti y Vaudagna. En estas comunicaciones, se coordinaba regularmente la entrega de “sobres” o “algo” que Cignetti cobraba como contraprestación por el direccionamiento de las licitaciones.

En varios mensajes, Cignetti le informó a Vaudagna: "Tengo sobre p vos, cdo venis?"; "Si venis x sta fe avisame yt alcanzo algo"; “Paso mañana a la noche, te llevo algo y una pregunta”; “Bien, estas sta fe? Tengo algo p vos”. También de Vaudagna a Cignetti: “Diego si estás el fin de semana avísame así pasó a buscar lo que me dijiste”.

Todas estas comunicaciones me permiten inferir con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, que Cignetti se habría encargado de cobrar el dinero que habrían obtenido como contraprestación de las gestiones realizadas para direccionar la licitación en favor de la empresa Fideicomiso “La Plaza” y que Vaudagna recibía regularmente sobres con dinero de parte de aquél.

Asimismo, se acreditó que el representante del fideicomiso, Bsereni, mantenía una comunicación fluida con los agentes para sugerir maniobras que eviten que otros competidores ganen futuras licitaciones.

Medidas judiciales

El juez calificó las conductas como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al verificarse que los funcionarios actuaron simultáneamente como representantes del Estado y como partes interesadas en el negocio privado.

Como parte de la resolución, se dispuso trabar embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados por la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000); mantener la prohibición de salida del país sin autorización judicial previa; informar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la irregularidad de mantener el alquiler bajo la modalidad de bono legítimo desde el año 2016.

La resolución destaca que el "abono legítimo" se convirtió en este caso en un mecanismo para legitimar contrataciones informales y actos de corrupción, eludiendo los controles previstos por la ley.

Vaudagna y la AFIP

Vale recordar que Vaudagna y el exjuez federal Marcelo Bailaque están bajo investigación judicial por presunta corrupción y extorsión a empresarios en Santa Fe y Rosario. El exjefe de AFIP declaró bajo la figura de imputado colaborador, admitiendo su participación en maniobras ilícitas. Según la declaración de Vaudagna, junto con Bailaque y el financista Fernando Whpei, habrían coordinado el armado de causas judiciales. El esquema consistía en generar denuncias anónimas en la AFIP que luego eran elevadas al juzgado de Bailaque para presionar a empresarios.

Noticias relacionadas
El escándalo con la criptomoneda $Libra fue detonante de controversia en la Cámara alta nacional.

Senado: cruces entre peronistas y libertarios por el caso $Libra

pullaro lidero una reunion de gabinete ampliado y se despego de milei

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

ypf: la justicia de eeuu suspendio las demandas y beneficio a argentina

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Lázaro Báez, empresario de la construcción ligado a la familia Kirchner.

Lázaro Báez fue sobreseído parcialmente en una causa gracias a la ley de inocencia fiscal

Ver comentarios

Las más leídas

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Lo último

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Sorpresa y lágrimas en MasterChef Celebrity: un jurado renunció después de más de diez años

Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Se trata de un nuevo servicio del transporte urbano de Rosario que tendrá su radio de acción en el sector sudoeste

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana
La Ciudad

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Ovación
Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newells?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newell's?

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newells?

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newell's?

Ángel Di María, un campeón mundial vigente y principal foco de atención en la Copa Libertadores

Ángel Di María, un campeón mundial vigente y principal foco de atención en la Copa Libertadores

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Policiales
Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas
POLICIALES

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

La Ciudad
La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Desde la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: ¿A dónde irían los ciclistas?

Desde la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: "¿A dónde irían los ciclistas?"

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
OVACIÓN

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
OVACIÓN

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Economía

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
Política

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Información General

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Política

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
La Ciudad

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
Policiales

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
Policiales

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
Policiales

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
La Ciudad

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia
El Mundo

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia