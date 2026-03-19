La Capital | Policiales | operativos

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Tras los procedimientos realizados en tres puntos, dos hombres y una mujer quedaron a disposición de la justicia

19 de marzo 2026 · 08:14hs
Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer

Foto: Policía de Santa Fe.

Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer
Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer

Foto: Policía de Santa Fe.

Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer

Dos hombres y una mujer quedaron detenidos luego de tres operativos policiales, sospechados de regentear puntos de acopio y comercialización de piezas de motos robadas. Las intervenciones se llevaron a cabo en Perú al 2300, Pasaje Volta al 6400 y en Viamonte al 7100. Los operativos fueron notificados al fiscal de la Unidad de Flagrancia en turno Nicolás Rolón.

Según indicaron fuentes policiales todo comenzó con una inspección policial en el domicilio de Perú al 2.300, donde se identificó a Emanuel G., quien, de acuerdo con el parte, poseía diversas partes de motocicletas cuya procedencia no pudo justificar.

A partir de testimonios, la investigación se extendió a un inmueble de pasaje Volta al 6400. Allí, según los voceros, se halló una importante cantidad de piezas de moto, entre ellas un cuadro completo. Ante ese hallazgo, se hizo una consulta con la Central de Emergencias 911 y se estableció que se componente pertenecía a un vehículo que t tenía pedido de captura por un hecho de robo calificado ocurrido en jurisdicción de la Seccional 20ª.

El tercer operativo

Finalmente, el operativo se trasladó a una vivienda de Viamonte al 7100, en la zona oeste. Allí, la propietaria, Cristina B., permitió el ingreso de los efectivos, quienes constataron la presencia de más autopartes de origen ilícito en el interior de la vivienda.

motopartes
Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer

Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer

>> Leer más: Desbaratan una banda que reducía motos y repuestos robados

En ese momento se procedió también a la aprehensión de Brian B., señalado como el responsable de haber intentado descartar el cuadro de motor robado momentos antes.

Por orden del fiscal en turno, se procedió al secuestro de todo el material, el dinero en efectivo y los dispositivos móviles para peritaje. Los tres involucrados fueron trasladados a la Comisaría 32ª para la formación de la causa por encubrimiento y comercio ilegal.

Noticias relacionadas
La moto en la que se trasladaban los presuntos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Pedro Pérez fue atacado a puñaladas el 6 de marzo y murió los siete días. Su hijastro quedó preso por el crimen.

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

A Mariano Barea lo mataron en febrero de 2023 para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado.

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Balacera. El sospechoso atacó el supermercado Carrefour hace algunas semanas

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

Ver comentarios

Las más leídas

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Lo último

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Asociados del Centro de Jubilados de Carlos Pellegrini realizaron su viaje anual y veranearon en San Bernardo

Asociados del Centro de Jubilados de Carlos Pellegrini realizaron su viaje anual y veranearon en San Bernardo

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

La ministra reveló que en 2025 se registraron más de 13 millones de atenciones en la provincia contra 9 millones que hubo en 2021

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana
La Ciudad

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más
La Ciudad

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Alerta Sofía: buscan a Esmeralda, una nena de dos años desaparecida en Córdoba
Información General

Alerta Sofía: buscan a Esmeralda, una nena de dos años desaparecida en Córdoba

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells
Ovación

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Ovación
Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Por Luis Castro
Ovación

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Crisis en Newells y un sábado clave: Kudelka sabe que no hay margen para otro papelón

Crisis en Newell's y un sábado clave: Kudelka sabe que no hay margen para otro papelón

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

Policiales
Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas
POLICIALES

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

La Ciudad
Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Información General

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía
Policiales

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Política

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
La Ciudad

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
Policiales

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
Policiales

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
Policiales

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
La Ciudad

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia
El Mundo

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses
Economía

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y encienden la alarma
la region

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y encienden la alarma

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones
POLITICA

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones