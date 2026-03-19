Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas Tras los procedimientos realizados en tres puntos, dos hombres y una mujer quedaron a disposición de la justicia 19 de marzo 2026 · 08:14hs

Foto: Policía de Santa Fe. Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer Foto: Policía de Santa Fe. Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer

Dos hombres y una mujer quedaron detenidos luego de tres operativos policiales, sospechados de regentear puntos de acopio y comercialización de piezas de motos robadas. Las intervenciones se llevaron a cabo en Perú al 2300, Pasaje Volta al 6400 y en Viamonte al 7100. Los operativos fueron notificados al fiscal de la Unidad de Flagrancia en turno Nicolás Rolón.

Según indicaron fuentes policiales todo comenzó con una inspección policial en el domicilio de Perú al 2.300, donde se identificó a Emanuel G., quien, de acuerdo con el parte, poseía diversas partes de motocicletas cuya procedencia no pudo justificar.

A partir de testimonios, la investigación se extendió a un inmueble de pasaje Volta al 6400. Allí, según los voceros, se halló una importante cantidad de piezas de moto, entre ellas un cuadro completo. Ante ese hallazgo, se hizo una consulta con la Central de Emergencias 911 y se estableció que se componente pertenecía a un vehículo que t tenía pedido de captura por un hecho de robo calificado ocurrido en jurisdicción de la Seccional 20ª.

El tercer operativo Finalmente, el operativo se trasladó a una vivienda de Viamonte al 7100, en la zona oeste. Allí, la propietaria, Cristina B., permitió el ingreso de los efectivos, quienes constataron la presencia de más autopartes de origen ilícito en el interior de la vivienda.

motopartes Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer Foto: Policía de Santa Fe. >> Leer más: Desbaratan una banda que reducía motos y repuestos robados En ese momento se procedió también a la aprehensión de Brian B., señalado como el responsable de haber intentado descartar el cuadro de motor robado momentos antes. Por orden del fiscal en turno, se procedió al secuestro de todo el material, el dinero en efectivo y los dispositivos móviles para peritaje. Los tres involucrados fueron trasladados a la Comisaría 32ª para la formación de la causa por encubrimiento y comercio ilegal.