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Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Tres comisiones abordaron el proyecto aprobado en el Senado. El peronismo puja por la distribución de recursos entre la provincia y los gobiernos locales

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

19 de marzo 2026 · 06:05hs
La ley orgánica de municipios sigue su trámite en la Cámara de Diputados de la provincia. 

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

La ley orgánica de municipios sigue su trámite en la Cámara de Diputados de la provincia. 

Después de la media sanción del Senado, la Cámara de Diputados de la provincia abrió el debate sobre la ley de municipios. Se trata de un proyecto que toca nervios sensibles del ejercicio del poder en los territorios, como las competencias de los gobiernos locales, y que va atado a una discusión que ya se anticipa en la Legislatura: el reparto de recursos.

Como paso previo para llegar al recinto, la iniciativa fue abordada por tres comisiones: Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, y de Gobiernos Locales. Las tres, presididas por integrantes de Unidos: Jimena Senn, Lionella Cattalini y Dionisio Scarpin.

Dada la cantidad de asistentes, el plenario de comisiones se trasladó al recinto de Diputados. Allí, los legisladores diseccionaron el proyecto, artículo por artículo. Ayer llegaron hasta el 42. Son 111.

El debate por la ley de municipios

La mayoría de Unidos le da al oficialismo comodidad en el trámite parlamentario, pero la alianza de gobierno pretende aprobar la norma con más votos que los propios.

Tenemos la expectativa de que el gobierno recoja con sensatez el planteo que hicimos. Sobre todo, el establecer criterios de coparticipación de transición para que los municipios tengan certidumbre”, dijo a La Capital la diputada peronista Lucila De Ponti.

El interbloque del PJ propone que se incluya una cláusula transitoria para aumentar el monto que reciben los municipios de la coparticipación federal.

Senado ley de municipios web
El Senado dio media sanción por unanimidad a la ley de municipios.

El Senado dio media sanción por unanimidad a la ley de municipios.

Además, el peronismo plantea se detalle el mecanismo de concertación de facultades entre la provincia y los gobiernos locales, que los Concejos tengan la facultad de llevar adelante el juicio político contra sus integrantes y que el Tribunal de Cuentas de la provincia tenga delegaciones regionales.

También sostiene que se debe reforzar la redacción de la ley para que el marco laboral de los empleados públicos no sea regresivo. Es un pedido de la Festram.

En la oposición ven al oficialismo plantado en el rechazo a modificar los términos de la coparticipación, al menos en esta instancia, aunque sí ven chances de modificar otros pasajes del texto.

La discusión en Unidos

La ley de municipios es una de las exigencias de la nueva Constitución, que estableció un año para sancionarla. La norma fijará la estructura institucional para aquellos municipios con menos de 10 mil habitantes y funcionará de manera supletoria para aquellos con una población mayor y que dicten su propia carta orgánica.

El texto original desató una fuerte discusión al interior de Unidos. Sobre todo, por el cargo de viceintendente, una figura impulsada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

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En el Palacio de los Leones entendían que era una herramienta de gobernabilidad, una forma de desactivar una rosca por cargos en el Concejo y evitar que una mayoría opositora condicione a un intendente de otro signo político.

>> Leer más: Denuncia por trapitos: el municipio registró más de 9 mil actas en 2025

Sin embargo, el socialismo hizo pesar sus 14 bancas en Diputados y logró borrar del proyecto al viceintendente, una figura que no ganó adeptos más allá del javkinismo.

Próximos pasos

El debate de la ley continuará en comisiones el jueves próximo, a las 11. Se planteó convocar antes de que el proyecto llegue al recinto a los intendentes y presidentes comunales y a la Festram.

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El proyecto tiene preferencia para ser discutido en el recinto el 9 de abril. Dada la cantidad de correcciones técnicas y observaciones de fondo que aparecieron en la primera jornada de discusión, en Diputados ven difícil que el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado.

En ese caso, el escenario más probable es que la Cámara baja apruebe el proyecto, y que ese mismo día el Senado lo convierta en ley.

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