Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

La crisis salarial y el avance del sector privado golpean de lleno a las carreras informáticas de la UNR, donde crecen las renuncias, se abren vacantes en materias y cada vez cuesta más conseguir docentes para cubrir cargos.

Durante todo el 2025 y en este arranque del 2026 tuvieron lugar movilizaciones a favor de la Universidad pública

Las universidades nacionales afrontan un panorama desolador frente al desfinanciamiento que impone el gobierno nacional: salarios docentes y no docentes congelados y magrísimos, paros, facultades cerradas, aulas vacías y mesas de exámenes canceladas. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) no escapa de la coyuntura dramática a nivel país. En este marco, en las carreras de informática de la UNR se está registrando un fenómeno preocupante: los concursos docentes están quedando “desiertos” y se comienzan a generar vacantes en ciertas materias.

En particular, la falta de participación en las convocatorias a cargos docentes se ve en las carreras de Licenciatura de Ciencias de la Computación (LCC) y en la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial (Tuia) , ambas carreras con sede en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (Fcela) . Según explican los responsables académicos de LCC y TUIA, la falta de docentes se debe a una combinación de factores: sueldos universitarios muy bajos —sobre todo en las dedicaciones simples, con menor carga horaria—, una plantilla de docentes jóvenes que no cuentan con antigüedad —la experiencia “engrosa” el recibo de sueldo de un docente—, y la tentadora oferta en empresas del sector privado. En este último, los sueldos no solo son más altos, sino que los puestos de trabajo muchas veces son remotos.

“Lo que ocurre con los concursos docentes es un doble problema: por un lado, tenemos muchas renuncias por la situación salarial. Y, por el otro, para los recién egresados, menos que menos vale la pena incorporarse a la docencia, porque sin antigüedad los sueldos son absurdos” , expresa en diálogo con La Capital Dante Zanarini, director del departamento de la Licenciatura de Ciencias de la Computación y docente de la carrera.

Un diagnóstico similar realiza Ignacio Evangelista, coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, la propuesta académica que nació en 2022 y que hoy cuenta con la mayor cantidad de ingresantes dentro de las carreras Fceia. “Tenemos que organizar los concursos porque espontáneamente no se presenta nadie. Los vamos a buscar (a los docentes), los invitamos a que se anoten. Incluso hacemos búsqueda por LinkedIn, o entre los egresados de la tecnicatura, que son jóvenes y quizás no cuentan con trayectoria pedagógica, pero igual son muy valiosos”, expresa Evangelista, y agrega: “Si no fuera por esta invitación, los concursos docentes quedan desiertos”.

Renuncias, concursos desiertos y vacantes en materias

En cuanto a las renuncias docentes, el coordinador de la Tuia señala que en la carrera tienen una “rotación permanente”, pero que este año el porcentaje de deserción docente empeoró: “Venimos perdiendo, en promedio, cinco docentes por cuatrimestre, pero este receso fue el peor en cantidad de renuncias”, afirma Ignacio Evangelista, sobre la planta docente de la tecnicatura, que asciende a 70 profesionales de distintas ramas, como ingenieros en sistemas, economistas y hasta biólogos.

“Desde agosto de 2025 se fue más o menos un 15% de nuestros Jefes de Trabajos Prácticos (JTP)”, aporta Dante Zanarini, y suma: “No es un laburo donde ‘la cola es larga’; si renuncia uno, no puede venir otro. Para ser profesor tenés que, al menos, haber terminado una carrera universitaria”. En muchos de los casos, los docentes que renuncian son profesionales que no solo cursaron una carrera de grado, sino que también se formaron en posgrados y hasta doctorados. Se trata de universitarios altamente calificados.

Lógicamente, esta situación genera vacantes en determinadas materias, y una necesidad de reacomodar los equipos docentes. De hecho, Evangelista relata que este año dos materias de la Tuia no pudieron comenzar en tiempo y forma porque renunciaron todos los docentes que integran las comisiones. Frente a esta situación, el coordinador de la tecnicatura decidió poner un aviso en el campus de la carrera, explicándole a los alumnos el verdadero motivo por el cual no iban a tener clases: todos los docentes renunciaron. “A veces, cuando sos alumno, das muchas cosas por sentadas”, dice Evangelista.

antorchass.jpg Durante todo el 2025 y en este arranque del 2026 tuvieron lugar movilizaciones a favor de la Universidad pública Foto: gentileza Coad

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Además, señala que muchos docentes también redujeron sus dedicaciones: de exclusiva (40 horas) a semiexclusivas (20 horas), para poder dedicar el resto de su tiempo a tareas en el sector privado. Este mismo panorama se extiende a otras carreras de la Fceia: “Los que tenían cargos de exclusiva, han bajado a semiexclusiva. Antes se dedicaban de lleno a la universidad, pero ahora se van también a trabajar al sector privado, porque pueden aspirar a un salario mucho mayor, sobre todo los docentes de las Ingenierías y las carreras informáticas. Y en este marco, los concursos docentes quedan desiertos”, señala Jorgelina Welpen, doctora en Matemática, docente de la Fceia y delegada gremial de Coad.

“La idea del médico o ingeniero que trabaja en el privado y da clases (con dedicación simple, 10 horas) es genial. Nosotros tenemos muchos casos y son muy buenos porque transmiten su experiencia. Pero también se necesita gente que gestione la carrera, y haga investigación y extensión”, expresa Zanarini, y agrega: “Hay docentes que redujeron su dedicación, dejaron de investigar o tener proyectos de extensión para solamente quedarse dando clases y trabajar en el privado”.

Un programador junior gana el doble que un docente sin antigüedad

El trasfondo de este panorama son los magros salarios de los docentes universitarios: hoy, el 65% de la planta docente de la UNR apenas cobra 250 mil pesos por mes. En este marco, es difícil que la universidad compita, sobre todo con los sueldos que se ofrecen en el mundo de la informática. “Informática es un lugar donde la universidad ya venía siendo muy poco competitiva con la industria: el privado ofrece sueldos altos y trabajo remoto”, sintetiza Zanarini.

En diálogo con este diario, el director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación traza un paralelo preocupante: un JTP con menos de cinco años de antigüedad y dedicación exclusiva cobra menos de la mitad que un programador junior. El primero cobra menos de $1.000.000, mientras que, en el privado, por un puesto de programador que recién comienza su vida laboral se paga cerca de $2.000.000.

“Para el puesto de programador junior, un estudiante de segundo año de la LCC ya está sobrecalificado”, asegura el director de departamento, y continúa: “Para ser junior hay que tener conocimientos de programación. Todo lo demás te capacitan en la empresa”. Entonces, hay salidas laborales muy atractivas y altamente remuneradas desde el inicio de la licenciatura, y sin necesidad de tener el título en mano.

A la crisis de salarios universitarios, se suman los beneficios con los que cuentan ciertos trabajos del palo informático: "A la cuestión del salario se suma que, por ejemplo, muchos egresados optan por la vida del nómade digital, o incluso poder viajar varias veces al año trabajando remoto", expresa Evangelista, y suma: "En cambio, el compromiso clásico de la universidad tiene una fuerte carga presencial".

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"Creo que las carreras informáticas tienen otro problema donde se hace más compleja la situación, y es que suelen tener plantas docentes jóvenes, con poca antigüedad (sueldos peores) y gente joven muy capacitada a la que no le cuesta cambiar de trabajo", resume Zanarini.