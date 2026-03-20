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Crisis en Newell's: Kudelka decide si la cirugía en el equipo será todavía más profunda

Tras la goleada ante Lanús, en Newell's todo quedó bajo la lupa y se atraviesan horas de decisiones importantes de cara al duelo de mañana ¿Vuelven Guch y Cóccaro?

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

20 de marzo 2026 · 06:10hs
Kudelka es consciente de que se va achicando el margen de maniobra a Newells y se precisa un volantazo con carácter de urgencia.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Kudelka es consciente de que se va achicando el margen de maniobra a Newell's y se precisa un volantazo con carácter de urgencia.

El tremendo golpazo que le propinaron a Newell's en su visita a Lanús generó un cimbronazo interno que cubrió todo bajo un inquietante manto de incertidumbre. El nivel de tensión continúa en aumento y debido a la paupérrima puesta en escena en La Fortaleza, que tomó forma con un devastador 5 a 0, se aceleraron los tiempos y todo quedó en duda, en fase de evaluación y replanteos.

Ningún jugador se destacó, ninguno se salvó de ese papelón colectivo, y ninguno logró sobrevivir ni sacar la cabeza por encima de la cota de flotación para conservar la titularidad. Todo quedó hundido en esa angustiante pobreza futbolística expuesta de manera cruda en el último compromiso.

Y esos efectos colaterales ya le están empezando a alcanzar también al técnico Frank Kudelka, quien debe decidir si están en condiciones de retornar al once titular el volante ofensivo Facundo Guch y el centrodelantero Matías Cóccaro, quienes venían con molestias físicas que no les permitieron estar disponibles frente a Lanús.

Leer más: "A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en el próximo rival del rojinegro

En Newell's, todo es urgencia

A ese cuadro de situación, repleto de necesidades, dificultades y preocupaciones, el entrenador leproso lo conoce mejor que nadie y, por eso, está decidiendo por estas horas, en cada entrenamiento, la cantidad de variantes que tratará de implementar para frenar esta caída libre y poder reaccionar, de una vez por todas.

La herida está abierta y el caso requiere cirugía mayor. Habrá que ver qué tan profundo irá el DT con sus modificaciones, si serán sólo nominales o si también llegarán a lo táctico. A juzgar por el tenor de la autocrítica en la rueda de prensa en Lanús, podría derivar este escenario en cambios al por mayor.

El rival de turno que proponen los caprichos del fixture asoma más que apropiado para generar un foco de reacción inicial que sea esperanzador, para construir un gesto positivo que logre contagiar a todos y ponga a Newell’s en el camino y en el sentido correctos. Hasta ahora, sin triunfos en el Apertura, estuvo detenido en sus carencias, en sus dudas y en su propia impotencia.

Leer más: Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini

El próximo rival, una oportunidad para Newell's

Gimnasia de Mendoza, el adversario de mañana a las 17.45, en el Coloso, por la 12ª fecha del certamen, asoma como una enorme oportunidad para estampar un punto de inflexión y ponerle un punto final de carácter definitivo a esta curva de deterioro permanente y lacerante que está.

El conjunto mendocino, uno de los ascendidos este año, es un rival directo por la permanencia y aparece en el sendero de Newell’s como una gran posibilidad para empezar a enterrar todas las rachas negras que persiguen la suerte leprosa.

Con este panorama, Kudelka tiene que ver si Guch y Cóccaro están en condiciones de poder saltar al once de arranque, después de lesiones que los tuvieron a maltraer.

Guch había anotado el gol ante Platense de tiro libre y fue uno de los pocos destacados en ese choque, pero no pudo jugar el siguiente compromiso por un golpe en una de las últimas prácticas. Cóccaro, que viene de una lesión traicionera, sufrió un síndrome de estrés tibial bilateral con edema óseo y eso lo obligó a salir del equipo desde el partido ante Riestra, por la 5º jornada.

Los dos futbolistas están entrenando con el resto del grupo esta semana y surgen como dos alternativas más que válidas que pueden salir al ruedo para tratar de cambiar esta realidad, tan gris, de Newell’s.

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Newell's debe salir de su anemia

El técnico sabe que su equipo necesita salir de esa anemia estructural condicionante. Sus dirigidos afrontan severos problemas anímicos y futbolísticos que sólo se pueden empezar a revertir con una victoria. Y debe superar ese telón aplastante en la siguiente fecha, en su estadio y ante su gente.

Kudelka es consciente de que se va achicando el margen de maniobra y se precisa un volantazo con carácter de urgencia, que sea perceptible adentro y afuera. Durante las últimas prácticas no paró un once y no realizó un ensayo de fútbol formal. Volvió a desarrollar consignas con los jugadores mezclados.

Más allá de estas posibles modificaciones que implican las evoluciones de Guch y Cóccaro, desde el predio en Bella Vista se desprendió que es muy factible que aparezcan muchos cambios en la alineación inicial. Al menos esa es la sensación que trasciende por estas horas.

Kudelka y los cambios

En los tres partidos que estuvo al mando de Newell’s, Kudelka fue acrecentando la cantidad de modificaciones. Vale recordar que debutó en la derrota 2-0 ante Central en el Parque, por la 8ª fecha. Ahí, formó con Barlasina; Méndez, Salcedo, Goitea y Risso Patrón; Regiardo y Rodrigo Herrera; Luciano Herrera, Acuña y Núñez; y el Colo Ramírez, quien fue capitán.

Luego, frente a Platense, por la 10ª, empató 1-1 con gol de Guch de tiro libre. En ese cotejo, el DT determinó el ingreso de Guch por Acuña. Hubo un sólo cambio en relación al paso anterior, y Regiardo llevó la cinta.

Después vino el tremendo revés con Lanús, un 5-0 en contra que desató una nueva agitación interna. Fue de visitante, por la 11ª fecha. En ese duelo, el entrenador decidió las entradas desde el inicio de Ortega, Luciano, Mazzantti y Sotelo; por Méndez, Risso Patrón, Guch y Nuñez. Hubo 4 movimientos en el once de arranque.

¿Ahora irá por más?

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