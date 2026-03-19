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Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Ocurrió en barrio Alvear. La víctima, de 36 años, sufrió heridas y traumatismos múltiples

19 de marzo 2026 · 20:38hs
Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Captura de TV (Telefé Rosario)

Una ciclista sufrió heridas y traumatismos múltiples y era operada en la noche de este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de ser atropellada por un camión en Uriburu y Ovidio Lagos, en barrio Alvear, en la zona sudoeste de Rosario.

El episodio ocurrió en la tarde de este jueves, cuando ambos vehículos circulaban por Ovidio Lagos. Según contaron testigos, el camionero quiso doblar por Uriburu cuando el semáforo lo habilitó, no alcanzó a ver a la ciclista (que intentaba continuar recto por Lagos) y la chocó.

Personal de bomberos que acudió rápidamente al lugar retiró a la mujer de abajo del camión, donde había quedado atrapada, y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) la trasladó al Heca.

La mujer, de 36 años, sufrió heridas y traumatismos múltiples, en particular de la cintura para abajo, y en la noche del jueves era sometida a una intervención quirúrgica.

Una vecina comentó que la víctima "tenía un charco de sangre abajo" y que se encontraba consciente cuando fue trasladada.

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