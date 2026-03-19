"A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en el próximo rival del rojinegro

El equipo del Paque recibirá el sábado a Gimnasia de Mendoza en el Parque, en un duelo directo de la lucha por la permanencia.

Agustín Módica viene de hacer el gol del Lobo mendocino ante Estudiantes y seguramente será titular ante Newell's en el Coloso.

Newell's se prepara para recibir el sábado en el Coloso a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la 12ª fecha del torneo Apertura. El equipo del Parque necesita la victoria ante los mendocinos, uno de sus rivales directos en la pelea por quedarse en primera.

Para el equipo rojinegro son días convulsionados. Luego de asegurarse la permanencia en la máxima categoría en las últimas fechas del Clausura 2025, y de un proceso eleccionario que consagró a nuevas autoridades, el equipo encadenó una serie de resultados negativos que otra vez lo ponen entre los candidatos al descenso.

Con apenas una victoria en 19 partidos y ningún triunfo en lo que va del Apertura, el equipo que ahora conduce Frank Kudelka está en una situación delicada que parece agravarse partido a partido. Y la goleada que sufrió en la Fortaleza de Lanús ante el Granate profundizó esa sensación.

En ese sentido, el partido ante el Gimnasia mendocino tendrá una importancia especial, al tratarse de uno de los rivales con los que Newell's peleará todo el año su permanencia en la Liga Profesional.

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Qué dijo Agustín Módica sobre el partido del sábado

Mientras el plantel rojinegro ya trabaja con vistas a ese partido, su rival del sábado también tiene el choque en el Coloso entre ceja y ceja.

Gimnasia viene de perder como local ante Estudiantes de La Plata, que le dio vuelta el resultado. El gol del equipo mendocino lo hizo un delantero recién llegado al Lobo cuyano: Agustín Módica. El ex-Central se sumó a los mendocinos sobre el final del mercado de pases y se consolidó como titular en el equipo de Ariel Broggi.

Sobre el partido ante Newell's en el Coloso, Módica fue contundente. "Hay que levantar la cabeza y tenemos que ir a Newell's a ganar", dijo. Y añadió, a propósito de lo que se juegan los mendocinos, pero también los rojinegros: "Todas son finales. Ahora tenemos otra el fin de semana, así que vamos a ir a Rosario a ganar".