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Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Se trata de un nuevo servicio del transporte urbano de Rosario que tendrá su radio de acción en el sector sudoeste

19 de marzo 2026 · 12:37hs
Flamante línea nueva. Enlace Uriburu funcionará de lunes a viernes

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Flamante línea nueva. "Enlace Uriburu" funcionará de lunes a viernes, de 5 a 18
Pablo Javkin

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Pablo Javkin, en la presentación del nuevo servicio: "Enlace Uriburu une barrios del oeste con zonas donde se trabaja y se produce"

El intendente Pablo Javkin presentó este jueves la nueva línea de transporte público "Enlace Uriburu", que conecta desde hoy sectores clave del sur y sudoeste de la ciudad con áreas productivas. El lanzamiento oficial del nuevo servicio se realizó en el predio de Park Empresario, en avenida Uriburu y Las Palmeras, en el extremo sudoeste de la ciudad.

La elección de ese lugar como escenario de la presentación tiene que ver con que es uno de los puntos estratégicos alcanzados por esa línea de transporte, cuyo recorrido durante los días hábiles conectará el Parque Industrial Uriburu con el resto de las líneas, con transbordo gratuito.

Se trata de una conexión que en su radio de afectación beneficiaría a unos 700 empleados de 31 empresas, más los estudiantes y docentes de una escuela en la que se habían planteado problemas de movilidad, según explicó Javkin.

Cómo funcionará nueva línea de transporte público

En declaraciones a la presa, el intendente de Rosario sostuvo que solo en el parque empresario donde se hizo la presentación del Enlace, “funcionan más de 30 firmas", y recordó: "En 2020, cambiamos la normativa de suelo industrial y a partir de entonces tuvimos varias radicaciones de empresas nuevas, y queremos que haya más industrias porque eso equivale a más trabajo”.

Javkin añadió que “para lograr eso se tuvo que mejorar la iluminación, porque es una zona que tiene un potencial muy grande y que va a crecer en ese sector de Uriburu. Pusimos semaforización, y lo que había quedado pendiente era la llegada de una línea de transporte urbano que pudiera trasladar, en los horarios de actividad, a los trabajadores de esas empresas”.

javkin enlace uribur
Pablo Javkin, en la presentación del nuevo servicio:

Pablo Javkin, en la presentación del nuevo servicio: "Enlace Uriburu une barrios del oeste con zonas donde se trabaja y se produce"

El intendente también mencionó que “había algunos problemas de movilidad con escuelas de la zona. Acá, el vínculo con Pérez es muy cotidiano porque estamos en el límite entre ambas ciudades. Entonces surgió esta idea con la empresa Movi de ampliar el 'Enlace Uriburu'. Así vamos a unir bulevar Seguí y Las Palmeras con esta zona. Nos gusta decir que es un enlace de los que no pasan por el centro, que une barrios del oeste con zonas donde se trabaja y se produce".

Más transporte en zona de industrias

“Este servicio funcionará de lunes a viernes de 5 a 18, que es el horario de mayor de demanda. No lo hará los fines de semana. Hicimos una encuesta con los trabajadores y la demanda estaba muy marcada en los días hábiles. La frecuencia cambia según el horario. Es más alta en la primera mañana y a la tarde, con un refuerzo en el horario de salida de las escuelas”, agregó.

Javkin consideró que “en cinco o seis años vamos a tener el doble de empresas instaladas en esta zona. Esa es nuestra apuesta, y también que el transporte público esté desde el primer día en que lleguen los nuevos emprendimientos”.

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