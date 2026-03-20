Tenis: la italiana que lleva a Rosario en la piel y jugará para Argentina

La tenista Nicole Fossa Huego es hija de rosarinos y cumplió un deseo: representará al país en el Grupo Américas 1 de la Billie Jean King Cup

La estampa de Nicole, quien viene afirmándose en dobles y podría tener participación activa en tenis en el Grupo Américas 1.

“ Me siento muy argentina”, dice Nicole Fossa Huergo, italiana ella pero de padres rosarinos, Wolfgang Fossa Huego y Andrea Longo. Días atrás, la capitana del equipo argentino, Paola Suárez, la convocó para competir en el Grupo Américas I (segunda división) de la Billie Jean King Cup, máxima competencia femenina de Tenis a nivel de naciones, del 8 al 11 de abril en Ibaguë (Colombia). Fue su primera citación para este torneo desde que decidió representar al país. Especialista en dobles, es la argentina con mejor ranking del mundo (104º). “Sé que es un orgullo muy grande para mi familia”, asegura la tenista diestra sobre lo que representó el llamado.

La vida de Nicole está íntimamente vinculada al deporte. Su madre fue jugadora de vóley. Compitió en Italia, donde lo jugó y se radicó junto a su esposo, profesor de tenis. Los abuelos paternos de la tenista sobresalieron en la natación. Edmundo Fossa Huergo fue nadador y llegó a ser presidente de la Conferación Argentina de Deportes Acuáticos. Liliana Hasenbein logró récords sudamericanos en la pileta y luego se dedicó a ser entrenado en el club de Regatas Rosario.

Nicole nació hace 30 años en Isernia. Con el tiempo fue construyendo lazos fuertes con sus familiares de Rosario y con la ciudad. Acostumbra a pasar varios meses acá. Disfruta de la playa del club Regatas y de la isla. Entre varias de las costumbres argentinas que incorporó, desayuna tomando mate. Sus afectos y vivencias la empujaron a jugar para la Argentina. A comienzos de 2026 formó parte del equipo argentino mixto en la United Cup en Australia. No le tocó jugar. Tendrá esa oportunidad en su primera convocatoria al equipo argentino femenino.

Predilección por el tenis

Desde Italia, Nicole, que llegó a ser 250º del ranking mundial de singles, habló de su predilección por el tenis, el paso por la Universidad de Arizona, donde lo jugó y estudió finanzas, la construcción de su carrera tenística sin entrenador. Y, obviamente, de Rosario.

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¿Cuál es tu historia?

Nací en Italia, pero mis padres son de Rosario. Crecí en Italia. Me fui a la Universidad de Arizona (Estados Unidos). Cuando me gradué volví a competir de a poco. En un momento empecé a hacer giras por Sudamérica y acercarme a mi familia de Rosario. En Italia, además de mis padres, no tengo otros familiares. El tenis fue algo que me ayudó a acercarme y a pasar más tiempo con ellos. En los últimos años hice lindas giras. En principio eran torneos ITF, luego WTA. En los dos últimos años estuvo de octubre a febrero en Argentina. Hasta que me propusieron esta posibilidad de jugar para Argentina. Hace unos años lo hablé con las capitanas (Mercedes Paz y Florencia Labat, quienes finalizaron su ciclo a fines de 2025).

¿Qué te comentaron?

Me dijeron que faltaban doblistas. Hace un año empecé a informarme cómo cambiar de nacionalidad y a enfocarme en el dobles. Decidí cambiarme y ver si puedo contribuir. Este llamado es un orgullo muy grande para mi familia.

¿Por qué empezaste en el tenis?

Mi papá es profesor de tenis. Trabaja en Bolonia. Desde chica iba siempre con mi papá al club de tenis. Estaba todo el día ahí. Creo que nací con la raqueta en la mano.

¿Por qué la decisión de irte a la Universidad de Arizona?

Me gustaba la ciudad, el clima, porque no me gusta el frío y ahí hace calor todo el año. Me interesaba mucho el programa de tenis y de estudio de la Universidad. Me gradué en Finanzas, o sea, economía internacional. Es una de las mejores Universidades de Estados Unidos con ese programa. Además está entre top 15 y top 20 en el tenis. Reunía todo lo que quería.

¿Tenías en mente jugar en el circuito internacional?

Siempre jugué al tenis porque me gustaba. Fui a la Universidad, entre otras cosas porque también teníamos problemas económicos. No podía permitirme viajar todo el rato para jugar y tener entrenador. Era muy complicado por el dinero. Cuando me gradué decidí que no estaba lista para dejar el tenis y comencé a competir. Con los ahorros empecé solita a hacer mi camino.

¿Hoy el dobles te genera más atracción?

El single siempre me gustó mucho. Pero tuve unos cuantos problemas en el hombro. Hubo un año que paré por una lesión. Y el año pasado estuve sufriendo de vuelta por este problema. Ahora parece solucionado. Pero un poco por ese tema físico y otro para enfocarme en el dobles es que me incliné a esto último. El dobles me sale bastante simple. También arranqué ahora con un máster. Tengo que hacer muchas cosas y un poco menos tiempo. Además voy para los 30 y el cuerpo es diferente (ríe).

Hace unos días fuiste campeona de dobles en Turquía. ¿La experiencia te dio una mayor fortaleza para jugar torneos?

A mí me da orgullo porque todo lo que hice fue sola. No tuve nunca grandes apoyos económicos. En algunos momentos de dificultades en los que casi tuve que parar de jugar por imposibilidad económica, pasaba algo o alguno me ayudaba y así tenía la posibilidad de seguir. En mi carrera no tuvo un entrenador privado ni llegué a ser top 100 en single. Pero igual todo lo que hice fue merecido, con un trabajo muy duro, viajando sola por mucho tiempo, programando todo sola. A veces con entrenamientos por mi cuenta. Pero esto me dio fortaleza, y me ayudó también porque hoy en día sé hacer muchísimas cosas que sé que me van a ayudar en la vida.

¿Por qué decidiste representar a la Argentina?

La verdad, me siento muy argentina. Los últimos años he estado más tiempo en Argentina que en Europa. Sé también que es un orgullo muy grande para la familia.

Cuándo estás en Rosario, ¿cómo es un día habitual?

Desayuno con mi abuela. Tomo mate con las galletitas agridulces 9 de oro. Después voy al club Regatas a entrenar. Hago la preparación con Alejo Apud, que ahora está viajando bastante. Por la tarde, si mis amigas salieron del trabajo, vamos a tomar mate a la playa de Regatas. Tengo una amiga que conocí cuando tenía 6 o 7 años, y sigo en el mismo grupo desde entonces.

¿Qué más te gusta hacer?

Me subo al colectivo y me voy para Fisherton a saludar a mis tías y mis primas. Los fines de semana voy a la isla con mis amigas o a casa de mis tías y hacemos asado.

¿Cómo fueron las charlas con Paola Suárez?

Ella siempre está muy dispuesta. Ya me había contactado antes de decidir el equipo para conocerme. Su idea es apoyar mucho a la jugadora argentina. En principio había hecho unas reuniones con las chicas para entrenar juntas y enseguida me dijo que por cualquier cosa le escribiera y la llamara. Después me contactó para darme la noticia.

Más allá de que a lo mejor percibías que podían convocarte, ¿cómo fue en ese momento que te confirmó?

Sabía que podía ser, pero ya había dado mi disponibilidad el año pasado y no me llamaron. No es que era seguro que me iban a llamar. Hay jugadoras que están ahí hace mucho más tiempo Me preguntaron si estaba disponible y dije que sí.

¿Cómo te definís de doblista?

Digamos que soy una singlista en tránsito cambiando mi juego al dobles.

En ese cambio, ¿cuáles son tus fortalezas para el dobles?

Tengo buenos golpes, buen saque. Lo bueno es que jugando en la Universidad aprendí bastante la estrategia del dobles y veo bien el juego. Lo que estoy implementando son cosas diferentes de estrategia que antes no hacía, como cuando voy a la red. También estoy en ese aprendizaje jugando más con una pareja fija. Antes cambiaba mucho de pareja. Ahora busco jugar con la misma. Creo que tengo como el récord de cambio de pareja de todas las jugadoras de mi ranking (risas). Las últimas semanas jugué con la misma chica (la francesa Estelle Cascino) e hicimos un trabajo para complementarnos. No fue fácil, pero en la segunda semana, nos fue muy bien (campeonas en Antalya), así que vamos a intentar jugar juntas más seguido.

¿Cómo tomó la familia la noticia de que te convocaron?

Muy felices. Están posteando por todos lados. Cuando hice el cambio para representar a la Argentina, me hicieron entrevistas y me empezaron a seguir en Instagram, a escribirme, apoyándome mucho. Eso me ilusiona. Ahora hay que ir a ganar.

Por el ascenso

Fossa Huergo compartirá el equipo argentino en la Copa Américas 1 con Julia Riera, Luisina Giovannini, formada en Rosario, Martina Capurro Taborda y Carla Markus. Argentina formará parte de la zona con Brasil, Chile y Perú. Los dos primeros se cruzarán con los dos mejores de la otra zona para ascender a los playoffs del Grupo Mundial 1 de noviembre. Y de ahí saldrán los que jugarán las Qualifiers, máximo nivel mundial, en 2027.

Fossa Huergo fue campeona en el WTA 125 de Antalya (Turquía), sobre polvo de ladrillo, con la francesa Estelle Cascino, el 8 de marzo pasado. Su anterior y único título había sido en el WTA 125 de Rende (Italia), junto a la georgiana Ekaterine Gorgodze en 2025. Y consiguió 12 títulos de dobles y uno de singles en torneos ITF.