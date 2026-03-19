Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Según los datos del Indec, en el cuarto trimestre creció la oferta laboral. Se creó empleo pero no alcanzó. Además, los nuevos puestos son precarios

Crece la población que se suma al mercado laboral pero no se crea empleo al ritmo suficiente para absorberla.

El mercado de trabajo del Gran Rosario está sometido a una alta presión. Con una tasa de actividad que es la segunda más alta del país, la oferta de trabajadores crece pero no encuentra cauce pese a que se crean empleos. Los nuevos puestos son precarios, según se infiere del fuerte incremento de la subocupación. Las personas que trabajan menos de 35 horas semanales son más de 90 mil personas. Si se suman los desocupados y ocupados demandantes, la población activa con problemas de empleo llega a 265 mil, casi el 37%. Además, el conglomerado Villa Constitución - San Nicolás, que comparten las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, quedó a las puertas de los dos dígitos de desempleo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los indicadores del mercado laboral correspondientes al último trimestre del año pasado. A nivel nacional la tasa de desempleo subió algo más de un punto, a 7,5%. En Rosario ese indicador se movió medio punto respecto del mismo período de 2024, a 6,5%.

En cambio, la tasa de empleo en la región aumentó dos puntos en un año, a 49,1%. Es la segunda más alta dentro de los aglomerados que mide el Indec. Pero encripta un deterioro de las condiciones de trabajo. La subocupación pasó del 8,4% al 12,9%. Es decir, 4,5 puntos más. La tasa de actividad, que informa sobre el porcentaje de la población que participa del mercado de trabajo, subió 2,4 puntos a 52,5%.

La caída de ingresos, la mayor oferta de mano de obra y la dificultad para absorberla con empleo pleno domina la foto de la evolución del mercado de trabajo entre el último cuatrimestre de 2024 y el mismo período de 2025.

En números absolutos, la cantidad de desocupados subió de 41 mil a 46 mil en un año, pese a que se crearon 31 mil puestos más, hasta los 670 mil. Pero al mismo tiempo el número de subempleados en el Gran Rosario creció en 36 mil, a 93 mil. Se podría decir que todos los empleados nuevos trabajan menos de 35 horas semanales y que, además, otros 5 mil bajaron su jornada. La población activa pasó de 680 mil a 717 mil, es decir que mostró un crecimiento de 37 mil.

Si se suman los trabajadores desocupados, los subocupados y los ocupados que demandan otro empleo (126 mil) se llega a la conclusión de que la presión sobre el mercado laboral llega al 36,9% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Dos años de deterioro

En comparación con el cuarto trimestre de 2023, la región sumó 60 mil personas a la oferta de trabajo, de las cuales 44 mil encontraron empleo. Los desocupados se incrementaron en 15 mil. Y dentro de los nuevos ocupados, hay 30 mil que trabajan menos de 35 horas semanales.

El Gran Rosario registró un nivel históricamente bajo de desocupación a fines de 2023, con el 4,7%. Un año después era del 6% y a fines de 2025, del 6,5%.

Si la comparación de los últimos datos difundidos por el Indec se realiza con el tercer trimestre de 2025, ese ve un fuerte descenso de la desocupación y un aumento un poco más moderado del empleo. Estas tasas eran del 8,9% y 48,6% hace tres meses. Pero también hay un salto en la subocupación, que había sido de 9,7% y, una baja de 0,8 punto en el indicador de actividad.

Casi dos dígitos

Un conglomerado que incluye territorio provincial, como el que conforman Villa Constitución y San Nicolás, se ubicó entre los de mayor tasa de desocupación a nivel nacional, con el 9,4%. Otros cuatro (partidos del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Río Gallegos) llegaron al 9,5% y se ubicaron a las puertas de los dos dígitos. En un escalón apenas más abajo se ubicaron Córdoba (8,8%), Río Cuarto (8,6%) y Resistencia (8,2%).

Las ciudades con menos tasa de desempleo fueron Santiago del Estero (0,6%), San Luis (1,5%), Jujuy (2,2%), y Neuquén (2,3%).

A nivel nacional, la población económicamente activa alcanzó el 48,6% de la población, la tasa de empleo se ubicó en 45% y la de desocupación en 7,5%. En la comparación interanual, las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1 punto porcentual.

La tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presentó una variación de 3 puntos.

Sin refugio

Al analizar los números nacionales, el economista de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, advirtió que “se perdió ocupación frente al cuarto trimestre de 2024, algo que antes no ocurría”. Esto indica, agregó, que “ya no son solo puestos asalariados formales los que se estarían perdiendo”.

En el mismo sentido, economista de CP-Consultores Federico Pastrana señaló que “los refugios frente al desempleo se empiezan a agotar”. Aseguró que la menor cantidad de puestos registrados privados impactó de lleno en la desocupación, a la vez que hubo “poca creación de puestos por cuenta propia y no registrados”. Aumentó la informalidad.