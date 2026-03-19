Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

La ministra reveló que en 2025 se registraron más de 13 millones de atenciones en la provincia contra 9 millones que hubo en 2021

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio , brindó esta mañana un panorama sobre las prestaciones en los hospitales y efectores de la red pública en un contexto al que definió como “inédito” de recortes de fondos que viene realizando el gobierno nacional , y que en ese marco aseguró que se experimentó un crecimiento "exponencial" en el número de atenciones en todo el circuito público en los casi 700 efectores con que cuenta la provincia.

La funcionaria señaló que había elegido la palabra “inédito" para definir el recorte impuesto por Nación, porque "no se sabía, en el inicio de la gestión, que se iba a sufrir ese nivel de ajuste, y sobre todo por la imprevisibilidad con respecto a la provisión de medicamentos, que históricamente hizo el gobierno de la Nación a las provincias”.

Ciancio, junto el secretario de Administración del ministerio, Guillermo Álvarez, encabezó una conferencia de prensa en la sede local de Gobernación, y en ese escenario describió cómo el gobierno nacional implemento su política en materia de salud y como, con la crisis económica nacional como telón de fondo, se incrementaron los números de atención en la salud pública santafesina.

“No hubo consenso, no hubo anuncio formal, sino que desde el año 2024 sufrimos esta situación de ajuste. En ese contexto, el número de atenciones en el sistema público de Santa Fe fue evolucionando . En el período 2021, tuvimos 9 millones de atenciones ; en el 2022 pasamos a 11 millones, y la curva comenzó a crecer exponencialmente para llegar a cerrar el 2025 con 13.588.776”.

La ministra sumó otro dato fuerte, y es que “el 72 por ciento del total de esas atenciones corresponden a usuarios que no tienen ningún tipo de cobertura, mientras que el 22 por ciento del total son personas que tienen algún tipo de cobertura. Y cuando se profundiza en el dato, encontramos que el 25% de esos usuarios que tienen cobertura son afiliados a Pami, organismo de responsabilidad absoluta del gobierno nacional y que lo está desatendiendo”.

La titular de Salud agregó que del 2024 al 2025 “se hicieron más de 6 mil cirugías respecto de un año al otro. Además, más del 60 por ciento de los nacimientos en la provincia ocurren en el ámbito público. Hay una elección de los usuarios donde encuentran una respuesta en nuestros hospitales y centros de salud”.

Qué pasa con los planes nacionales de salud

Además, detalló que en la provincia de Santa Fe “solo hay habilitadas 48 clínicas con internación, sobre 365 localidades en todo el territorio. En las poblaciones donde no hay respuestas de privados, es el sistema público el que resuelve los problemas. Y en este contexto inédito, la Nación demora o discontinua en áreas sensibles como son los medicamentos esenciales, oncológicos, para pacientes trasplantados, que requieren remedios de altos precios, y también en los insumos de salud sexual”.

En ese sentido, la funcionaria hizo hincapié en el programa Remediar, un plan impulsado desde Nación desde 2001. “Tuvimos una disminución del más del 50 por ciento, entre el 2024 y 2025 respecto de la cantidad de botiquines que llegan a la provincia, y dentro de esos botiquines también se redujo la cantidad de tratamientos que había en esas cajas. La caja del Remediar es la que trae ibuprofeno, paracetamol, amoxicilina, son los medicamentos esenciales que tienen que tener los efectores. Nación también a a discontinuar este programa".

Por su parte, el secretario de Administración del ministerio, Guillermo Álvarez, señaló que ante el recorte de fondos de Nación "se planificó un dispositivo de compra de insumos para ser más eficientes, tanto en el ahorro de insumos como en el stock de esos remedios para que estén a disposición cuando se los necesite