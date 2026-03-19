La Capital | Información General | desaparecida

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

La menor estaba en un terreno descampado cercano al río Cosquín. Se encontraba en buen estado de salud y sus padres ya viajaron al lugar del hallazgo

19 de marzo 2026 · 12:42hs
Esmeralda fue hallada con vida tras casi un día de búsqueda

Esmeralda fue hallada con vida tras casi un día de búsqueda

Tras un amplio operativo búsqueda, Esmeralda Pereyra López fue encontrada sana y salva. La niña de dos años se encontraba desaparecida desde este miércoles por la tarde y había sido vista por última vez en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

El hallazgo fue informado por el Ministerio Público Fiscal, quien confirmó que la menor se encontraba en un terreno descampado cercano al río Cosquín, a unos 300 metros de su vivienda donde fue vista por última vez. La nena fue llevada a un hospital para realizarle chequeos médicos.

Las autoridades de la Fiscalía ya se hicieron presentes en el lugar, para examinar los rastros y determinar cómo llegó hasta ahí. Además, sus padres se reencontraron con Esmeralda, luego de casi un día sin saber su paradero.

>> Leer más: Alerta Sofía: buscan a Esmeralda, una nena de dos años desaparecida en Córdoba

Un trabajo coordinado

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, confirmó la noticia: "Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, quien me comunicó el hallazgo. Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación del Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: que apareció".

Embed

El operativo de búsqueda de Esmeralda

La búsqueda comenzó el miércoles a las 14.30, cuando Tania López, la madre de la desaparecida descubrió que la menor no estaba mientras ella estaba preparando el almuerzo. Inmediatamente, los familiares comenzaron a buscar por la zona de la casa y los terrenos aledaños, aunque no tuvieron éxito. Luego, la madre fue a radicar la denuncia a la policía, lo que alertó a toda la comunidad y las autoridades locales.

Al poco tiempo, se emitió la alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. Además, establecieron controles en todas las rutas provinciales.

Según informó el Ministerio Público, la búsqueda involucró a más de 90 efectivos de la policía de Córdoba. Además, se incluyeron tareas estuvieron afectados drones con detección de calor, rastrillajes terrestres y equipos de la división canes.

Noticias relacionadas
El diputado Javier Sánchez Wrba.

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

todo vacante en el quini 6, con muchos ganadores en el siempre sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

va a juicio por difundir imagenes de sus companeras desnudas creadas con ia

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

El periodista Carlos Pagni disertó este miércoles en el marco de la 190ª Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

"El miedo simplifica la realidad y pone en crisis a la democracia y al periodismo"

Ver comentarios

Las más leídas

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Lo último

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Sorpresa y lágrimas en MasterChef Celebrity: un jurado renunció después de más de diez años

Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Se trata de un nuevo servicio del transporte urbano de Rosario que tendrá su radio de acción en el sector sudoeste

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana
La Ciudad

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Ovación
Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newells?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newell's?

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newells?

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newell's?

Ángel Di María, un campeón mundial vigente y principal foco de atención en la Copa Libertadores

Ángel Di María, un campeón mundial vigente y principal foco de atención en la Copa Libertadores

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Policiales
Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas
POLICIALES

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

La Ciudad
La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Desde la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: ¿A dónde irían los ciclistas?

Desde la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: "¿A dónde irían los ciclistas?"

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
OVACIÓN

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
OVACIÓN

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Economía

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
Política

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Información General

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Política

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
La Ciudad

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
Policiales

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
Policiales

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
Policiales

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
La Ciudad

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia
El Mundo

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia