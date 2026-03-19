Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

La menor estaba en un terreno descampado cercano al río Cosquín. Se encontraba en buen estado de salud y sus padres ya viajaron al lugar del hallazgo

Tras un amplio operativo búsqueda, Esmeralda Pereyra López fue encontrada sana y salva. La niña de dos años se encontraba desaparecida desde este miércoles por la tarde y había sido vista por última vez en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

El hallazgo fue informado por el Ministerio Público Fiscal, quien confirmó que la menor se encontraba en un terreno descampado cercano al río Cosquín, a unos 300 metros de su vivienda donde fue vista por última vez. La nena fue llevada a un hospital para realizarle chequeos médicos.

Las autoridades de la Fiscalía ya se hicieron presentes en el lugar, para examinar los rastros y determinar cómo llegó hasta ahí. Además, sus padres se reencontraron con Esmeralda, luego de casi un día sin saber su paradero.

Un trabajo coordinado

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, confirmó la noticia: "Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, quien me comunicó el hallazgo. Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación del Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: que apareció".

Embed Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, @QuinterosJP, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda.



Ya está a salvo y con su familia.



La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 19, 2026

El operativo de búsqueda de Esmeralda

La búsqueda comenzó el miércoles a las 14.30, cuando Tania López, la madre de la desaparecida descubrió que la menor no estaba mientras ella estaba preparando el almuerzo. Inmediatamente, los familiares comenzaron a buscar por la zona de la casa y los terrenos aledaños, aunque no tuvieron éxito. Luego, la madre fue a radicar la denuncia a la policía, lo que alertó a toda la comunidad y las autoridades locales.

Al poco tiempo, se emitió la alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. Además, establecieron controles en todas las rutas provinciales.

Según informó el Ministerio Público, la búsqueda involucró a más de 90 efectivos de la policía de Córdoba. Además, se incluyeron tareas estuvieron afectados drones con detección de calor, rastrillajes terrestres y equipos de la división canes.