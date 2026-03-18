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Histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

El crack rosarino llegó a los 900 goles, aunque Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions ante Nashville

18 de marzo 2026 · 22:36hs
Preparen

Preparen, apunten, fuego. Lionel Messi arma el gol 900 en su carrera profesional.

El astro rosarino Lionel Andrés Messi continúa haciendo historia y ahora alcanzó un nuevo hito en su carrera: llegó a los 900 goles como jugador profesional.

El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo luego de combinar con el lateral Sergio Reguilón para poner al Inter Miami en ventaja por 1-0 ante el Nashville, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions. Pero el rival terminó igualando 1 a 1 (Cristian Espinoza) y por el gol de visitante eliminó a Las Garzas de Messi.

De sus 900 goles oficiales, el argentino convirtió 115 con la selección argentina, habiendo marcado 13 de ellos en Copas del Mundo.

El primer gol de su carrera fue picando la pelota por encima del achique del arquero rival, el 1º de mayo de 2005 en un triunfo ante el Albacete, jugando para el Barcelona y a sus 17 años.

Con el correr de las temporadas llegaron tantos de todos los tipos: de zurda, de derecha, de cabeza, de penal, de tiro libre, apenas uno de chilena e incluso uno con la mano, hasta llegar a la histórica cifra de 900 tantos, 21 años después de su primer grito.

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>>Leer más: Selección argentina: con Lionel Messi y dos sorpresas, la lista de Scaloni para recibir a Guatemala

Messi y la camiseta del Barcelona

Con la camiseta del Barcelona marcó un total de 672 goles en 778 partidos, entre los que se pueden destacar un tanto de cabeza ante el Manchester United para sentenciar el título en la Uefa Champions League de 2009, otro gol ante el United en la final de la Champions de 2011, que sentenció un título, y dos goles contra equipos argentinos en la última instancia de los Mundiales de Clubes: de pecho ante Estudiantes en el último minuto, en 2009, y de volea ante River, en 2015.

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A mediados de 2021 continuó su carrera en Francia, siendo incorporado por el Paris Saint-Germain y disputando dos temporadas, en las que convirtió 32 goles, para llegar en 2023 al Inter Miami, donde ya lleva convertidos 81 tantos.

Además, en la selección argentina acumula 115 gritos. Consagrado como el máximo goleador del seleccionado, con 61 goles de ventaja frente al delantero Gabriel Batistuta, Messi es también el máximo goleador sin contar amistosos, con 63 tantos, y el máximo artillero en Mundiales, al contar con 13 goles.

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