La Capital | Economía | Rosario

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Los aumentos interanuales llegan al 50%. El relevamiento del Ceso muestra una fuerte suba de precios y un desfasaje creciente con los ingresos

19 de marzo 2026 · 14:52hs
El Ceso relevó los aumentos en los precios de los alquileres.

Foto: Héctor Rio / La Capital

El Ceso relevó los aumentos en los precios de los alquileres.
El Ceso relevó los aumentos en los precios de los alquileres.

El Ceso relevó los aumentos en los precios de los alquileres.

En Rosario el alquiler de un monoambiente se ubica en $360.000 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes asciende a $450.000 y uno de tres ambientes alcanza los $600.000. Estas cifras reflejan incrementos interanuales de 44%, 36,4% y 50%, respectivamente, detalló el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales (Ceso). Con ingresos rezagados cada día es más complejo el acceso a la vivienda.

La evolución de los precios de alquiler no sólo supera a varios indicadores de referencia, sino que además profundiza la brecha entre el costo de la vivienda y los ingresos disponibles. En este sentido, el informe advierte que un jubilado con ingresos promedio —estimados en $450.286— debe destinar casi el 80% de sus haberes para alquilar un monoambiente, sin considerar expensas ni servicios . Este dato da cuenta de una situación crítica, donde el acceso a la vivienda compromete la mayor parte del ingreso mensual.

La situación no es más favorable para quienes perciben el salario mínimo. Con un Salario Mínimo Vital y Móvil fijado en $352.400, el ingreso apenas alcanza para cubrir el 97,9% del alquiler de un monoambiente promedio . En términos prácticos, esto implica que un trabajador que percibe ese ingreso no podría afrontar por sí solo el costo de alquilar, aun antes de sumar gastos básicos como servicios, transporte o alimentación.

La realidad del precio de los alquileres mantiene distancia con las cifras oficiales de incremento de precios. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación del primer bimestre fue de 5,8% y la interanual del 33,1%.

Alquiler más expensas

El trabajo del Ceso también pone el foco en los costos asociados que suelen quedar fuera del precio publicado de los alquileres. Las expensas, por ejemplo, representan en promedio un 16,1% adicional sobre el valor del alquiler. Este componente termina de configurar una carga económica aún mayor para los inquilinos, que en muchos casos deben destinar más de la mitad de sus ingresos totales al pago de la vivienda.

En paralelo, el informe señala que el Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central de la República Argentina, registró un incremento interanual del 33,6% al inicio de marzo. Sin embargo, esta variación se ubica por debajo de los aumentos observados en los precios de oferta en la ciudad, lo que sugiere un desacople entre los contratos vigentes y los valores que enfrenta quien busca ingresar al mercado de alquileres.

>> Leer más: Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Desde el Ceso destacan que la falta de un indicador local consolidado dificulta la negociación entre propietarios e inquilinos, especialmente al momento de renovar contratos. En ese marco, indicaron que la difusión periódica de estos datos busca aportar transparencia a un mercado caracterizado por la volatilidad y la creciente conflictividad.

Noticias relacionadas
Los dos presos acusados de estafa estaban en la cárcel de Baradero

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar.

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

Flamante línea nueva. Enlace Uriburu funcionará de lunes a viernes, de 5 a 18

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Ryan Gosling protagoniza Proyecto fin del mundo, la nueva misión espacial que ya está disponible en las salas de cine

Estrenos de cine en Rosario: drama extranjero, acción y aventuras para toda la familia

Ver comentarios

Las más leídas

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Lo último

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

A Newells vamos a ir a ganar: el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en Gimnasia de Mendoza

Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Tras una semana de debate y negociaciones, la Cámara alta aprobó con cambios el proyecto que prohíbe la actividad en la provincia y dispuso que cada municipio deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia.

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Por Lucas Ameriso
Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

La defensa de Patricio Serjal denuncia forum shopping en la elección del tribunal de apelación
Política

La defensa de Patricio Serjal denuncia "forum shopping" en la elección del tribunal de apelación

Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar
La Ciudad

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Ovación
Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Por Luis Castro
Ovación

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto

La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial

La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial

Policiales
Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a dos presos de estafar en más de 30 millones de pesos a una mujer con discapacidad

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

La Ciudad
Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton: tendrá 15 hectáreas y sumará obras

Operativos de seguridad en instituciones judías: Las amenazas globales no se pueden minimizar

Operativos de seguridad en instituciones judías: "Las amenazas globales no se pueden minimizar"

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más
La Ciudad

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó
Ovación

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
OVACIÓN

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
OVACIÓN

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Economía

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
Política

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Información General

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Política

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen