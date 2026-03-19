El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Los aumentos interanuales llegan al 50%. El relevamiento del Ceso muestra una fuerte suba de precios y un desfasaje creciente con los ingresos

En Rosario el alquiler de un monoambiente se ubica en $360.000 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes asciende a $450.000 y uno de tres ambientes alcanza los $600.000. Estas cifras reflejan incrementos interanuales de 44%, 36,4% y 50%, respectivamente, detalló el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales (Ceso). Con ingresos rezagados cada día es más complejo el acceso a la vivienda.

La evolución de los precios de alquiler no sólo supera a varios indicadores de referencia, sino que además profundiza la brecha entre el costo de la vivienda y los ingresos disponibles. En este sentido, el informe advierte que un jubilado con ingresos promedio —estimados en $450.286— debe destinar casi el 80% de sus haberes para alquilar un monoambiente , sin considerar expensas ni servicios . Este dato da cuenta de una situación crítica, donde el acceso a la vivienda compromete la mayor parte del ingreso mensual.

La situación no es más favorable para quienes perciben el salario mínimo. Con un Salario Mínimo Vital y Móvil fijado en $352.400, el ingreso apenas alcanza para cubrir el 97,9% del alquiler de un monoambiente promedio . En términos prácticos, esto implica que un trabajador que percibe ese ingreso no podría afrontar por sí solo el costo de alquilar, aun antes de sumar gastos básicos como servicios, transporte o alimentación.

La realidad del precio de los alquileres mantiene distancia con las cifras oficiales de incremento de precios. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación del primer bimestre fue de 5,8% y la interanual del 33,1%.

Alquiler más expensas

El trabajo del Ceso también pone el foco en los costos asociados que suelen quedar fuera del precio publicado de los alquileres. Las expensas, por ejemplo, representan en promedio un 16,1% adicional sobre el valor del alquiler. Este componente termina de configurar una carga económica aún mayor para los inquilinos, que en muchos casos deben destinar más de la mitad de sus ingresos totales al pago de la vivienda.

En paralelo, el informe señala que el Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central de la República Argentina, registró un incremento interanual del 33,6% al inicio de marzo. Sin embargo, esta variación se ubica por debajo de los aumentos observados en los precios de oferta en la ciudad, lo que sugiere un desacople entre los contratos vigentes y los valores que enfrenta quien busca ingresar al mercado de alquileres.

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Desde el Ceso destacan que la falta de un indicador local consolidado dificulta la negociación entre propietarios e inquilinos, especialmente al momento de renovar contratos. En ese marco, indicaron que la difusión periódica de estos datos busca aportar transparencia a un mercado caracterizado por la volatilidad y la creciente conflictividad.