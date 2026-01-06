La Capital | Los Piojos

Polémica en Los Piojos: aseguran que Ciro Martínez está en pareja con su bajista

El presunto romance entre Ciro Martínez y Luli Bass se suma a la polémica salida de Micky Rodríguez, el bajista histórico de Los Piojos

6 de enero 2026 · 09:17hs
Luli Bass es la bajista de Los Piojos que llegó como reemplazo de Micky Rodríguez

Luli Bass es la bajista de Los Piojos que llegó como reemplazo de Micky Rodríguez

Ciro Martínez, el cantante de la banda Los Piojos, se encuentra en el centro de la polémica. En las últimas horas comenzaron a circular rumores que indican que el músico tiene un romance con la bajista del grupo. Se trata de Luli Bass, la joven música que llegó a la banda de rock en medio de un escándalo por el reemplazo de Micky Rodríguez, histórico integrante de Los Piojos.

La información la dio a conocer la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show. Según aseguró Iglesias, Martínez y Bass habrían iniciado una relación hace más de un año, cuando la bajista aún estaba casada con Heber Vicente, baterista de Los Ratones Paranoicos, con quien tiene dos hijos.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by LULI BASS (@lulibass)

Sin embargo, este no sería el único conflicto que rodea al presunto romance. La llegada de Luli Bass a Los Piojos coincidió con la cuestionada salida de Rodríguez, en el marco del regreso de la banda luego de 15 años de separación.

Micky Rodríguez denunció públicamente a los integrantes del grupo, afirmando que se enteró del regreso de la banda a través de las redes sociales.

>> Leer más: Polémica en Los Piojos: Ciro apuntó contra los bajistas en pleno conflicto con Micky Rodríguez

Qué dijo Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias reveló detalles sobre el presunto romance entre Ciro Martínez y su bajista. “Él está saliendo con su bajista, que se llama Luciana Valdez, tiene 36 años y se la conoce artísticamente como Luli Bass”, afirmó la periodista, y agregó: “Hay una pequeña polémica”.

En ese sentido, Iglesias explicó el contexto que rodea a la situación: “Cuando se vuelven a juntar Los Piojos, no le avisan al bajista histórico. Nadie entendía por qué. No lo consultaron, no lo llamaron, nada. Después, Ciro mete a Luli”.

Sobre la relación sentimental, aseguró: “Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía fichada. Él la empieza a tratar muy bien, ella se enamora, deja a su marido y ahora están en pareja desde hace un año”.

La periodista también precisó que Luli Bass estaba casada con el baterista de Los Ratones Paranoicos y contó que habló directamente con él: “Me dijo que está todo bien, que se llevan muy bien con ella”.

Embed

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Lo último

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas

Sucedió en el carril que va hacia el sur de la ciudad. En el siniestro vial participaron cuatro vehículos. Uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por bomberos
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza
Policiales

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side
POLITICA

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Por Luis Castro
Ovación

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Policiales
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

La Ciudad
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas
LA CIUDAD

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas
Ovación

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio
La Ciudad

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?
La Ciudad

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo
Economía

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo

Inteligencia: Pichetto se bajó del colectivo con bandera roja de Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
Política

Inteligencia: Pichetto se bajó del "colectivo con bandera roja" de Provincias Unidas

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial
ECONOMIA

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136