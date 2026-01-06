Polémica en Los Piojos: aseguran que Ciro Martínez está en pareja con su bajista

El presunto romance entre Ciro Martínez y Luli Bass se suma a la polémica salida de Micky Rodríguez, el bajista histórico de Los Piojos

Luli Bass es la bajista de Los Piojos que llegó como reemplazo de Micky Rodríguez

Ciro Martínez, el cantante de la banda Los Piojos , se encuentra en el centro de la polémica. En las últimas horas comenzaron a circular rumores que indican que el músico tiene un romance con la bajista del grupo. Se trata de Luli Bass , la joven música que llegó a la banda de rock en medio de un escándalo por el reemplazo de Micky Rodríguez, histórico integrante de Los Piojos.

La información la dio a conocer la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show. Según aseguró Iglesias, Martínez y Bass habrían iniciado una relación hace más de un año, cuando la bajista aún estaba casada con Heber Vicente, baterista de Los Ratones Paranoicos, con quien tiene dos hijos.

Sin embargo, este no sería el único conflicto que rodea al presunto romance. La llegada de Luli Bass a Los Piojos coincidió con la cuestionada salida de Rodríguez, en el marco del regreso de la banda luego de 15 años de separación.

Micky Rodríguez denunció públicamente a los integrantes del grupo, afirmando que se enteró del regreso de la banda a través de las redes sociales.

Qué dijo Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias reveló detalles sobre el presunto romance entre Ciro Martínez y su bajista. “Él está saliendo con su bajista, que se llama Luciana Valdez, tiene 36 años y se la conoce artísticamente como Luli Bass”, afirmó la periodista, y agregó: “Hay una pequeña polémica”.

En ese sentido, Iglesias explicó el contexto que rodea a la situación: “Cuando se vuelven a juntar Los Piojos, no le avisan al bajista histórico. Nadie entendía por qué. No lo consultaron, no lo llamaron, nada. Después, Ciro mete a Luli”.

Sobre la relación sentimental, aseguró: “Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía fichada. Él la empieza a tratar muy bien, ella se enamora, deja a su marido y ahora están en pareja desde hace un año”.

La periodista también precisó que Luli Bass estaba casada con el baterista de Los Ratones Paranoicos y contó que habló directamente con él: “Me dijo que está todo bien, que se llevan muy bien con ella”.