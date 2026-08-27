La Capital | Zoom | Tini

El inesperado llamado de la mamá de Tini a Yanina Latorre en pleno vivo

Mientras conducía SQP, la conductora respondió al llamado de Mariana Muzlera. La mamá de Tini le pidió mantener el llamado en secreto

27 de agosto 2026 · 13:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
La mamá de Tini llamó en vivo a Yanina Latorre 

La mamá de Tini llamó en vivo a Yanina Latorre 

En medio de los rumores sobre una situación de tensión entre Tini Stoessel y sus padres, Yanina Latorre recibió un llamado en vivo que dejó abierta la puerta a numerosas especulaciones. Fue Mariana Muzlera, mamá de Tini, quien se comunicó con la panelista en plena transmisión, sin saber que estaba al aire.

Cabe recordar que desde hace varios días la cantante pop y su familia están en boca de todos. En los medios de espectáculos, trascendió que Alejandro Stoessel habría dejado de ser el representante de Tini hace aproximadamente tres meses. Además, la artista habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera. En ese relevamiento, habría detectado que los derechos económicos vinculados con la carrera artística y su imagen estarían en manos de sociedades comerciales en las que la cantante no figura como propietaria ni accionista sino que quedarían en manos de su padre, Alejandro Stoessel.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió públicamente a aclarar la situación. Tampoco compartieron mensajes en sus redes sociales que permitieran confirmar o desmentir las versiones. Sin embargo, mientras el tema era debatido en SQP, el programa de Yanina Latorre, la conductora recibió el llamado de Mariana Muzlera. La madre de Tini, sin saber que estaba en vivo, pronunció una frase que rápidamente llamó la atención y alimentó las especulaciones en torno al conflicto familiar.

>>Leer más: La interna familiar de Tini Stoessel: sus inicios, el amor con De Paul y la disputa por dinero

El llamado de la madre de Tini

Durante la transmisión en vivo de SQP, Yanina Latorre recibió un llamado de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. Apenas atendió, la conductora le advirtió que se encontraban transmitiendo en vivo.

Al darse cuenta de la situación, Muzlera le pidió disculpas y aclaró que no sabía que Latorre estaba al aire. Incluso le pidió expresamente que el llamado no trascendiera, lo que resultó imposible porque la conversación ocurrió durante la transmisión.

“Hola Mariana, estoy al aire”, le dijo Yanina apenas atendió el teléfono. “No quiero salir al aire. Perdoname, no sabía que estabas al aire”, respondió Muzlera. “¿Querés que te llame cuando termine?”, le preguntó la conductora. Y la mamá de Tini contestó: “Sí, pero no digas nada que te llamé, por favor”.

Según pudo escucharse durante el breve intercambio, Mariana se encontraba angustiada. Después de cortar la llamada, Latorre explicó: “La entiendo porque está pasándola mal y no me voy a meter con ella. Yo la conozco y éramos amigas. Yo conocí a Mariana por mi hija en Miami. Estábamos en cuarentena y quedamos varados ahí. Lola y Tini salían mucho y, de hecho, el novio de Lola se lo presentó Tini”, contó la conductora.

>>Leer más: Tras la pelea con su padre, ahora Tini quiere recuperar sus ganancias

Noticias relacionadas
Maia Reficco habló sobre su vida amorosa

Maia Reficco habló de Colapinto y su vida amorosa en medio de los rumores

Andrea Rincón se casará en marzo de 2027 con su pareja Mauricio Collado.

Andrea Rincón contó que quiere "llegar al altar sin relaciones sexuales"

 Roberto Dibernardi, precursor del heavy metal en Rosario, tendrá su homenaje este domingo 30

Se viene un homenaje a Roberto Dibernardi, precursor del heavy metal en Rosario

Pity Álvarez seguirá sentado en el banquillo de acusados.

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue en marcha

Ver comentarios

Las más leídas

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Lo último

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Supermercados de Rosario evalúan quitar los descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar los descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Jóvenes del departamento San Martín llevaron sus ideas a la Legislatura

Jóvenes del departamento San Martín llevaron sus ideas a la Legislatura

Supermercados de Rosario evalúan quitar los descuentos con Modo: ¿qué cambió?

El presidente de la cámara local, Sergio Cassinerio, dijo que es "imposible" sostener las promociones con las nuevas condiciones que plantean algunos bancos

Supermercados de Rosario evalúan quitar los descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones
La Ciudad

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente la crisis
Economía

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente la crisis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Ovación
Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona
Ovación

Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona

Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona

Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez y descartó negociar con Barcelona

La reacción de Franco Colapinto tras asegurarse su continuidad en Alpine

La reacción de Franco Colapinto tras asegurarse su continuidad en Alpine

River fue eliminado de la Copa Sudamericana y el Chacho Coudet quedó con un pie afuera del club

River fue eliminado de la Copa Sudamericana y el Chacho Coudet quedó con un pie afuera del club

Policiales
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

La Ciudad
Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
La Ciudad

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Con los Juegos Suramericanos, Newells recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Por Pablo Mihal
Ovacion

Con los Juegos Suramericanos, Newell's recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Pullaro se reunió con Monteoliva: Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos
Política

Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos"

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos
Economía

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Por Patricia Martino
Economía

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina
Información General

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos
Información General

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa
Ovación

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre
Política

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo
Política

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"