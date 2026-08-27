El inesperado llamado de la mamá de Tini a Yanina Latorre en pleno vivo

Mientras conducía SQP, la conductora respondió al llamado de Mariana Muzlera. La mamá de Tini le pidió mantener el llamado en secreto

En medio de los rumores sobre una situación de tensión entre Tini Stoessel y sus padres, Yanina Latorre recibió un llamado en vivo que dejó abierta la puerta a numerosas especulaciones . Fue Mariana Muzlera, mamá de Tini, quien se comunicó con la panelista en plena transmisión, sin saber que estaba al aire.

Cabe recordar que desde hace varios días la cantante pop y su familia están en boca de todos. En los medios de espectáculos, trascendió que Alejandro Stoessel habría dejado de ser el representante de Tini hace aproximadamente tres meses. Además, la artista habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera. En ese relevamiento, habría detectado que los derechos económicos vinculados con la carrera artística y su imagen estarían en manos de sociedades comerciales en las que la cantante no figura como propietaria ni accionista sino que quedarían en manos de su padre, Alejandro Stoessel.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió públicamente a aclarar la situación . Tampoco compartieron mensajes en sus redes sociales que permitieran confirmar o desmentir las versiones. Sin embargo, mientras el tema era debatido en SQP, el programa de Yanina Latorre, la conductora recibió el llamado de Mariana Muzlera. La madre de Tini, sin saber que estaba en vivo, pronunció una frase que rápidamente llamó la atención y alimentó las especulaciones en torno al conflicto familiar.

El llamado de la madre de Tini

Durante la transmisión en vivo de SQP, Yanina Latorre recibió un llamado de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. Apenas atendió, la conductora le advirtió que se encontraban transmitiendo en vivo.

Al darse cuenta de la situación, Muzlera le pidió disculpas y aclaró que no sabía que Latorre estaba al aire. Incluso le pidió expresamente que el llamado no trascendiera, lo que resultó imposible porque la conversación ocurrió durante la transmisión.

“Hola Mariana, estoy al aire”, le dijo Yanina apenas atendió el teléfono. “No quiero salir al aire. Perdoname, no sabía que estabas al aire”, respondió Muzlera. “¿Querés que te llame cuando termine?”, le preguntó la conductora. Y la mamá de Tini contestó: “Sí, pero no digas nada que te llamé, por favor”.

Según pudo escucharse durante el breve intercambio, Mariana se encontraba angustiada. Después de cortar la llamada, Latorre explicó: “La entiendo porque está pasándola mal y no me voy a meter con ella. Yo la conozco y éramos amigas. Yo conocí a Mariana por mi hija en Miami. Estábamos en cuarentena y quedamos varados ahí. Lola y Tini salían mucho y, de hecho, el novio de Lola se lo presentó Tini”, contó la conductora.

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