La reacción de Franco Colapinto tras asegurarse su continuidad en Alpine

El argentino celebró la renovación de su contrato con la escudería francesa. Además, Flavio Briatore lo elogió y explicó las razones de la decisión

Franco Colapinto continuará en Alpine durante la temporada 2027 de Fórmula 1 y no ocultó su alegría después de que la escudería francesa anunciara su renovación. El piloto argentino compartió un mensaje con sus seguidores y destacó el respaldo que recibió desde su llegada al equipo.

"Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza... Todavía queda Argentina para ratooooo . 2027, vamos con todo”, escribió Colapinto en Instagram.

El piloto de Pilar acompañó el mensaje con imágenes en las que aparece junto a la bandera argentina, al salir del Alpine número 43 y junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Colapinto también habló con el sitio oficial de la Fórmula 1 y expresó su satisfacción por continuar dentro del proyecto de la escudería francesa: " Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí, y ha sido aún mejor que hayamos progresado tanto este año en comparación con el anterior".

El pilarense destacó además el trabajo que realiza Alpine: "Tenemos muchos más objetivos que alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar el rendimiento adecuado y mejorar el coche cada vez más".

Colapinto también agradeció la confianza de los principales responsables de la escudería, a Flavio Briatore y a Steve Nielsen, director general de Alpine, por la confianza que depositaron en él. "Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes: competir y ganar", afirmó.

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En un video publicado por Alpine, el argentino valoró especialmente la posibilidad deseguir desarrollando su trabajo dentro del equipo: "No me voy a ninguna parte, continúo en el equipo. Estoy muy contento de ser parte de esta familia y parte de un equipo que me brindó una oportunidad increíble".

El piloto también destacó el trabajo de los integrantes de la escudería: "Estoy muy agradecido con todos en el equipo, con Flavio, todos en Enstone, en la fábrica que nos da un coche increíble, que mejora cada vez más y esta oportunidad de sumar puntos y dejar el equipo arriba".

Admeás, agregó: "Estoy muy contento de seguir con Pierre, muy contento de seguir con el equipo y lo que estamos haciendo".

Colapinto también reconoció el acompañamiento de los fanáticos: "Muy orgulloso de tener esta oportunidad, de seguir demostrando lo que puedo hacer. Estoy muy agradecido con todos, el apoyo de los fanáticos, de los argentinos, de todos los que quieren verme hacerlo bien, todos los que vienen a apoyarme carrera tras carrera".

Flavio Briatore explicó por qué Alpine renovó a Colapinto

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, también se refirió a la continuidad del piloto argentino y destacó su evolución durante la temporada 2026.

"Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre", señaló Briatore.

El italiano explicó la importancia de mantener la misma dupla de pilotos: "Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un monoplaza rápido, que sigue siendo nuestra máxima prioridad".

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Briatore también destacó el crecimiento de Colapinto: "Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Sus resultados en Miami y en Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo".

Por último, concluyó: "Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte".