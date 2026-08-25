Tras la pelea con su padre, ahora Tini quiere recuperar sus ganancias Una auditoría reveló no es siquiera accionista de las sociedades comerciales que administran su imagen y los derechos económicos de su carrera 25 de agosto 2026 · 21:10hs

La cantante Martina "Tini" Stoessel atraviesa un conflicto legal y financiero con su padre y exrepresentante, Alejandro Stoessel, luego de que una auditoría revelara que el productor quedó como el único beneficiario de las ganancias generadas durante los 15 años de carrera de la artista.

Tras finalizar el vínculo contractual hace tres meses, la cantante de 29 años solicitó una revisión sobre la gestión de su patrimonio. El relevamiento arrojó que todos los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde no figura como propietaria ni accionista, dejando la totalidad del control y cobro de dividendos en manos de su padre.

SU PADRE DEJÓ DE SER SU REPRESENTANTE



En medio de los rumores sobre el distanciamiento de la artista con sus padres, hoy por la tarde se reveló que Alejandro Stoessel dejó de ser su representante hace tres meses y la cantante solicitó una auditoría para evaluar el… pic.twitter.com/P8jPs9k4RH — Diario La Capital (@lacapital) August 25, 2026 Según trascendió del informe, Tini facturaba de manera esporádica por servicios artísticos por indicación de Stoessel. En 2025, los montos percibidos resultaron desproporcionados en relación con los ingresos reales alcanzados por las firmas que celebraban los acuerdos. Además, la artista carecía de acceso a cuentas bancarias de las compañías y no cuenta con contratos que le aseguren participación en ganancias futuras ni en sus próximos lanzamientos discográficos.

Aunque la artista firmó documentos a pedido de las empresas involucradas debido a la confianza familiar, la auditoría confirmó que nunca cedió de manera formal sus derechos comerciales o de imagen. Actualmente, los abogados de Tini llevan adelante negociaciones con Alejandro Stoessel para desvincular definitivamente el patrocinio y regularizar la titularidad del patrimonio generado, mientras se evalúa si existieron irregularidades en el manejo societario.

Pese a la disputa económica, la cantante continúa con los compromisos de su gira internacional FUTTTURA, con fechas confirmadas en México, Argentina, el resto de América Latina y Europa.