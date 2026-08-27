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River fue eliminado de la Copa Sudamericana y el Chacho Coudet quedó con un pie afuera del club

El entrenador sumó un fracaso estrepitoso al quedar eliminado en octavos por Independiente Santa Fe. El partido de vuelta terminó igualado en uno y en la definición por penales la visita se impuso 8 a 7

27 de agosto 2026 · 09:46hs
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Ni bien se consumó la derrota y eliminación de River

Ni bien se consumó la derrota y eliminación de River, Eduardo Coudet dejó el campo de juego y no habló con la prensa.

River cayó en octavos de final de la Sudamericana ante Independiente Santa Fe (Colombia) por penales, luego de que el partido terminara 1-1. El entrenador Eduardo “Chacho” Coudet tomó la decisión de no participar de la conferencia de prensa obligatoria posterior a la caída y aumentan las dudas respecto de qué pasará con su futuro.

El Millonario empató en el partido de vuelta luego de haber igualado sin goles en la ida, en el país cafetero, y cayó por 8-7 en una tanda de penales extensa y sufrida para los simpatizantes locales, en el estadio Monumental. El equipo argentino tuvo la chance de quebrar la serie, pero falló en la definición como también le había pasado a los colombianos. Hasta que el arquero Beltrán, el único que se salvó de los silbidos, patinó al hacerse cargo de un disparo y luego su colega de Independiente no falló y le dio la clasificación a los visitantes.

Tras acumular un nuevo fracaso en su ciclo como entrenador de River, luego de haber superado la peor racha de derrotas de la historia del club en el profesionalismo, el técnico decidió no dar la conferencia de prensa y su continuidad pende de un hilo.

River atraviesa horas turbulentas luego de una eliminación catastrófica en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con Independiente como verdugo.

>>Leer más: El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Driussi abrió la cuenta y la ilusión

El público que colmó el Monumental tuvo que presenciar un encuentro en el que el Millonario pudo desplegar ratos de buen fútbol e intentó con muchos remates al arco, aunque abusó de los tiros de media y larga distancia y los centros, redondeando más de 30 intentos, pero con una ineficacia avasallante que lo hizo convertir un solo gol cuando Driussi empujó una pelota al gol por el segundo palo en cinco minutos del complemento.

Luego de que el delantero Franco Fagúndez iguale el encuentro en 35 del segundo tiempo, de penal, llegó una tanda decisiva que generó el descontento total de los hinchas locales: con 11 remates por lado, River erró cuatro disparos y quedó eliminado.

>>Leer más: El formador de Newell's que tuvo a Lionel Messi, Scaloni y hasta un referente de Central

Tras los fallos de jugadores experimentados pero ampliamente cuestionados por el simpatizante, como el defensor Lucas Martínez Quarta y el delantero Rafael Santos Borré, el juvenil Facundo González no pudo superar al arquero rival y el arquero Santiago Beltrán, luego de detener tres disparos rivales, malogró el suyo.

Una nueva derrota en condición de local generó la erupción del público, que volvió a despedir a sus futbolistas entre silbidos, insultos y reclamos, que también se dirigieron al entrenador Eduardo Coudet, que parece que tiene las horas contadas. ¿Seguirá?

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