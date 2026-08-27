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Liberaron al camionero que mató a un presunto ladrón cerca de la autopista a Santa Fe

La víctima tenía antecedentes en San Lorenzo. El camionero se presentó ante la Justicia tras el episodio. Fiscalía evaluó legítima defensa

27 de agosto 2026 · 13:18hs
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El lugar donde el camionero mató a Miguel Fabre.

El lugar donde el camionero mató a Miguel Fabre.

La Justicia liberó al camionero acusado de homicidio tras ultimar a balazos a un joven en la ruta A012 y autopista a Santa Fe. Fiscalía evaluó que se trató de un caso de legítima defensa.

Este miércoles a la madrugada, un camionero quedó con su vehículo a un costado de la ruta. Según denunció, se le acercaron dos personas para robarle y él disparó cuatro veces para defenderse de la agresión. En ese acto, el conductor hirió de muerte a Miguel Fabre, quien cayó a una zanja y cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana del mismo miércoles. El otro escapó.

>> Leer más: Investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren en zona noroeste

El camionero, de 57 años, se presentó ante la Justicia para contar lo sucedido. Luego de realizar una serie de trámites, recuperó la libertad, ya que la Justicia consideró que había actuado en legítima defensa. Con las cámaras de videovigilancia se pudo reconstruir cómo fue el episodio en el que dos hombres se acercaron al Dodge 600 e intentaron ingresar a la cabina, uno por cada lado. En medio del ataque, uno de ellos llegó a romper uno de los vidrios y el camionero como respuesta disparó. En el lugar, la policía secuestró cuatro vainas servidas calibre .380.

Legítima defensa

Luego de analizar las circunstancias del hecho, el fiscal Aquiles Balbi dispuso que al camionero se le forme una causa penal y recupere la libertad. Entre los elementos valorados, se tuvo en cuenta que habría disparado para defenderse del asalto, que contaba con la documentación correspondiente para la tenencia legal del arma y que no registraba antecedentes penales.

Después del hecho ocurrido este miércoles el camionero se puso a disposición de la Justicia provincial. Entonces entregó una pistola Bersa calibre 380 con dos cargadores, aunque ninguno tenía municiones.

Pasada casi una hora desde la denuncia, el dueño de una balanza reguladora de carga dijo que había hablado con el conductor sobre el robo y su reacción. En ese momento, los agentes consultaron al personal de las cabinas de peaje y encontraron un video de las 2.35 de la madrugada.

La secuencia del robo y los disparos

En las grabaciones se pudo apreciar el momento del asalto. Las imágenes captan a dos personas que se acercaron caminando por la autopista hasta el camión estacionado y luego salieron corriendo.

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Según las imágenes obtenidas por la policía, después del intento de robo el camionero prendió el motor y se fue hacia el norte. En el lugar quedaron el acoplado del transporte de carga y dos vainas servidas de proyectiles calibre 380.

Cerca del mediodía, el conductor regresó a la playa de estacionamiento para contar lo sucedido y entregó su arma de fuego. Entonces, el fiscal Aquiles Balbis ordenó su arresto hasta que este jueves se confirmó que lo liberaron luego de formalizarse la causa.

Quién era el hombre fallecido

Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que Miguel Ángel Fabre contaba con antecedentes. En marzo de 2025, protagonizó una pelea en la calle y fue herido en el cráneo. En diciembre de ese mismo año, fue detenido en Junín y Bahía Blanca tras agredir a su madre y a su hermano.

Su última situación con la Justicia, previa al desenlace fatal, se registró en julio de 2026. En ese momento, fue sorprendido mientras intentaba ingresar al patio de una propiedad privada en Fray Luis Beltrán.

Además sumaba antecedentes por venta de estupefacientes en distintos barrios de ciudades del cordón industrial, con foco en San Lorenzo.

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