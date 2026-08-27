Maia Reficco habló de Colapinto y su vida amorosa en medio de los rumores

En medio de las versiones de ruptura, la actriz habló sobre su presente sentimental y una foto junto al piloto volvió a despertar las especulaciones

Tras haber confirmado su relación a fines de abril, Franco Colapinto y Maia Reficco atravesaron en los últimos meses una ola de rumores de separación, luego de que el piloto de Fórmula 1 y la actriz dejaran de mostrarse juntos públicamente. Recientemente, Reficco fue consultada por su vida amorosa y dejó una frase que abrió la puerta a una posible reconciliación o incluso a que la pareja nunca haya terminado.

Cabe remarcar que el piloto argentino atraviesa un gran momento en su carrera profesional, en las últimas horas confirmó que continuará un año más en la Fórmula 1 junto a Alpine. Algo similar le ocurre con Maia Reficco, quien, tras el lanzamiento de su primera canción como solista “Amapola”, acaba de estrenar The Last Sunrise, su nueva película.

Pero todo indica que el buen presente no se queda solo en el plano profesional . En medio de los rumores de una posible separación, Colapinto y Reficco fueron vistos juntos durante unas clases en Ámsterdam. Además, la actriz fue consultada recientemente por su vida amorosa y aseguró estar “muy feliz”.

Qué dijo Maia Reficco

Maia Reficco se encuentra actualmente en la gira promocional de "The Last Sunrise", la nueva película que se estrenó en Prime Video el 26 de agosto de 2026.

En una entrevista con Cosmopolitan, la actriz fue consultada sobre su situación sentimental. Si bien evitó referirse explícitamente a Franco Colapinto, Reficco lanzó una frase sobre su presente amoroso que volvió a alimentar las especulaciones.

“No me encanta hablar de mi vida amorosa, pero estoy muy feliz”, expresó la actriz. Luego, agregó: “Siento que el amor en todas sus formas no hace más que mejorar la vida y la compañía, ya sea a través de las amistades, la familia o una pareja”.

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La foto de Franco Colapinto y Maia Reficco

Cabe recordar que, hace tan solo unos días, Maia Reficco había sido fotografiada junto a Franco Colapinto por las calles de Ámsterdam, mientras el piloto argentino se encontraba en la ciudad para disputar el Gran Premio de Países Bajos.

La imagen fue dada a conocer por Yanina Latorre. “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, relató la conductora al mostrar la fotografía.