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Se viene un homenaje a Roberto Dibernardi, precursor del heavy metal en Rosario

El domingo 30 de agosto habrá radio en vivo y bandas para recordar al “vampiro” de la música pesada de la ciudad. Será en Que sea Rock desde las 20

27 de agosto 2026 · 10:59hs
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 Roberto Dibernardi

 Roberto Dibernardi, precursor del heavy metal en Rosario, tendrá su homenaje este domingo 30

El 31 de agosto, Roberto Dibernardi, precursor del heavy metal en Rosario, cumpliría 70 años. Un día antes, el domingo 30, desde las 20, se realizará un homenaje en Que Sea Rock (Santa Fe 1166).

Como apertura habrá una radio en vivo protagonizada por algunos de quienes lo acompañaron en su legendario programa “La estrella del camino”. Además, habrá bandas en vivo: una formada para la ocasión, que tocará clásicos de la música pesada, y Totem Blanco.

Emiliano Bracamonte fue guitarrista en Vampiro, banda ideada por Dibernardi, y el encargado en armar la banda homenaje. “Este proyecto se armó en base a llamar gente que lo conoció bien a Roberto y que ha tocado o con él o en los famosos ‘Bichos Of Rock’. La formación se completa con Chelo Calderoni en la batería, Turco Berenguer en el bajo y Diego Palma en el teclado. Además nos van a acompañar grandes cantantes de la ciudad de Rosario: Melani Hess, Lucas González, Gonzalo Martin, Walter Magnavachi y Gerardo Pazzaglia, quienes interpretarán clásicos internacionales del heavy metal”, contó el músico.

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Sobre el evento, Emiliano agregó: “Este es un homenaje para recordar a alguien que hizo mucho por el metal rosarino, ya sea porque le compraste tu primer cassette, porque viste tu primer recital o pisaste el escenario por primera vez bajo su ala. No hay que olvidar a los grandes”.

“Siempre le voy a estar agradecido por la oportunidad que me dio siendo yo tan joven en ese momento, aparte de que después se transformó en un amigo”, cerró Bracamonte, que entre 1996 y 2001 formó parte de Vampiro, la banda que llegó a telonear a Pappo’s Blues, Rata Blanca y Logos, entre otros.

El origen del homenaje

“El homenaje surgió porque este año Roberto cumpliría 70 años y la ocasión ameritaba un evento para todas y todos los que lo conocieron se juntaran a recordar esa época”, contaron desde la organización. Dibernardi dedicó toda su vida a difundir una de sus pasiones, el heavy metal. Fue conductor radial del programa “La estrella del camino”, que recorrió varios diales de Rosario y se adueñó de los domingos a la noche para finalizar estando todos los días en Red TL.

El músico mantuvo durante décadas la disquería In Rock, un recinto de paso obligado para enterarse de las novedades nacionales e internacionales sobre la música pesada y fue precursor en generar Vampire, un bar para toda la tribu heavy donde se podía ir a ver videos en pantalla gigante y disfrutar de shows. Por allí pasaron cientos de músicos rosarinos y hasta bandas consagradas como Logos y A.N.I.M.AL., por nombrar a algunas.

El ciclo de recitales “Bichos of Rock” surgió en Vampire en 1994, pasó por los teatros Lavardén y Mateo Booz y finalizó en el recinto Heaven & Hell, con un total acumulado de casi 200 shows.

Bichos of Rock en plataformas

En el año 1998, se editó un compilado en CD con 16 bandas grabadas en vivo en el ciclo de recitales “Bichos of Rock” entre agosto y noviembre de ese año, en el teatro Mateo Booz. Participaron: Aleación, Atahualpa, Carnage, Cementerio Indio, Impiedad, La Parka, Legión, Penumbras, Steeler, Maelström, Mechanix, Trident, Vampiro, Yunque, Trifásica y Sacro.

Teniendo en cuenta el paso del tiempo y la escasa tirada de ese material, el 31 de Agosto el mismo estará disponible para ser escuchado en todas las plataformas digitales, para que esa gran parte de la historia del heavy metal rosarino perdure.

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