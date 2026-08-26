Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario: un mito que coincide con las estadísticas

Cada fin de agosto, la posibilidad de que se desarrollen lluvias hace que la historia vuelva a salir a flote. De qué se trata y qué dice la ciencia

En medio de El Niño que ya está en marcha, llega a Rosario la tormenta de Santa Rosa.

El calendario marca los últimos días de agosto y en Rosario no sólo se piensa en el cambio de estación: también se recuerda a la tormenta de Santa Rosa , un clásico que año tras año aparece en conversaciones, titulares y pronósticos. Hay chances de que esto se cumpla esta semana, pero vale tener en cuenta algunas consideraciones científicas y no solamente la creencia popular.

Según la tradición, cada 30 de agosto, día en que la Iglesia celebra a Santa Rosa de Lima , debe producirse una tormenta. El mito se remonta a 1615, cuando, de acuerdo a las crónicas, Rosa oró para proteger a su ciudad de un ataque de piratas. Una tormenta inesperada dispersó a los invasores y desde entonces se la relaciona con lluvias y truenos en esa fecha.

En Rosario, la creencia está tan instalada que cada vez que llueve fuerte en esta época, las explicaciones se direccionan directamente a la tormenta de Santa Rosa. Sin embargo, hay que chequear con expertos y especialistas por qué ocurre este fenómeno.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que la tormenta de Santa Rosa no es un fenómeno puntual, sino una coincidencia estadística . La transición entre invierno y primavera en la región central del país suele traer mayor inestabilidad atmosférica, con alta frecuencia de tormentas entre fines de agosto y comienzos de septiembre. Este año, con un fenómeno El Niño decretado desde hace casi tres meses por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las chances de que llueva sobre el final de agosto son casi ineludibles.

La historia marca que la tormenta de Santa Rosa se originó a principios del 1600 ante un ataque de piratas.

Por lo pronto, el pronóstico del SMN anticipa que este jueves se desarrollarán tormentas aisladas y chaparrones en Rosario. La mayor probabilidad de precipitaciones será durante la mañana, con posibilidad de que las lluvias vuelvan a tener una réplica hacia el sábado.

Según datos del SMN, en los últimos 50 años un 60% de los casos hubo tormentas entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, lo que explica por qué el mito se mantiene vigente.

El SMN explica que en regiones como la Patagonia no es común tener la formación de tormentas, por lo que la frecuencia de Santa Rosa es muy baja. Algo similar ocurre en el noroeste argentino, donde la época está marcada por la estación seca y predominan los días despejados y con mucho sol.

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Sí es frecuente la generación de tormentas en esta época en el centro y noreste argentino. Desde mediados y finales de agosto, la atmósfera atraviesa cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera, lo que favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para su desarrollo. “Aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así”, explicaron desde el SMN.

Rosario y los registros históricos

En Rosario, los datos muestran que las lluvias en torno al 30 de agosto han sido frecuentes, aunque no siempre intensas. Algunos años pasaron sin precipitaciones, pero en otros, como 1980 o 2002, se registraron tormentas fuertes con anegamientos.

Este 2026, la llegada de la tormenta de Santa Rosa llega en medio del fenómeno El Niño activo, precisamente en la previa de lo que será el trimestre crítico según anticiparon organismos oficiales.