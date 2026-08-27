Andrea Rincón contó que quiere "llegar al altar sin relaciones sexuales"

La actriz, que el año que viene se casará con su pareja Mauricio Corrado, habló de la decisión de sostener el celibato hasta entonces

Andrea Rincón anunció que se casa con su pareja Mauricio Corrado en marzo de 2027, y que quiere llegar al altar sin mantener relaciones sexuales, como parte de un compromiso espiritual.

Hace tiempo la actriz es devota de la fe evangélica. Fue a través de esta creencia compartida que conoció a Corrado en 2002. La pareja había anunciado su compromiso en septiembre de 2023, pero siete meses después Rincón comunicó la cancelación del casamiento y la ruptura del vínculo. Este año, retomaron la relación y la voluntad de casarse.

“Tenía mucho miedo a que me lastimaran, siempre pensaba que nunca iba a ser suficiente para nadie. Tenía una mirada de mí bastante horrible. Pude sanar este problema que tenía con el género masculino, entender que él no es lo que me hicieron. Y que lo que pasó, ya pasó. Tengo una hoja en blanco para poder escribir una nueva historia”, expresó Andrea en una entrevista con El Nueve, en relación al proceso personal que atravesó para poder formalizar su vínculo con Corrado.

La ceremonia civil tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, mientras que la fiesta y la ceremonia religiosa será el 7 de marzo de 2026. En medio de los preparativos, la actriz contó su decisión de mantener el celibato hasta ese momento

“Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales como una obediencia y una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó. También para bendecir el matrimonio. Siempre le pedía a Dios un compañero que me ame, que sea fiel. Algo distinto a lo que yo veo en el mundo”, explicó en diálogo con la revista Caras.