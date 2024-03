El imitador de Sandro contó cómo fue la visita de Milei a su show

El imitador de Sandro confió que el mandatario no fue a saludar a los camarines

En diálogo con Radio Metro, Fernando Samartín contó cómo vivió esa experiencia: "Hace cuatro meses que lo estamos preparando con los nervios que implica un Gran Rex, estaba en el camarín y de repente había perros revisando el teatro y ahí me entero".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Samartin (@fernandosamartin)

Si bien a Samartín le sirve la visita del mandatario porque puede difundir más su trabajo, no quiere que la imagen de Sandro quede ligada a un partido político. "Mi única preocupación es la siguiente: Sandro nunca tuvo una posición partidaria. Yo no puedo permitir que se lo vincule a un partido por respeto a él y a su familia, pero creo que lo manejé con inteligencia y templanza para que no suceda y lo bueno es que se visibilizó el trabajo que vengo haciendo hace 20 años. Es emocionante que con esto se conozca mi laburo".

Tras el show, Milei y Flórez se comunicaron con Samartín para agradecer y felicitarlo: "No fue a saludar a camarines. Me hicieron legar un mensaje los dos agradecidos, que estaban muy contentos con el espectáculo".

La salida de Milei y Fátima Florez

En medio de los rumores de crisis de pareja, a los que Fátima Florez desminitió posando en bata desde la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei y su novia compartieron este sábado por la noche una salida pública.

milei y fatima.png

El mandatario y la humorista estuvieron en el espectáculo que encabeza Fernando San Martín. Entre ovaciones y abucheos,disfrutaron del tributo a Sandro. Incluso, cuando llegó el momento de “Dame fuego”, el clásico del Gitano, los celulares de la gente registraron cómo la pareja se movía y cantaba al ritmo de “dame fuego, dame fuego, dame el fuego de tu amor”.

La última vez que se los había visto juntos en una salida de este tipo había sido arriba del escenario de la obra que ella protagoniza, en febrero de este año, donde terminaron dándose un particular beso.