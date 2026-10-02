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Robbie Williams hizo un chiste sobre Amalia Granata, que habló con Moria sobre el músico

Durante su primer show en Buenos Aires, el cantante hizo una broma sobre la ahora diputada. Granata, por su parte, aportó sus revelaciones sobre el artista

2 de octubre 2026 · 13:45hs
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Robbie Williams hizo un chiste sobre Amalia Granata

Robbie Williams hizo un chiste sobre Amalia Granata, que habló con Moria sobre el músico.

Robbie Williams brindó este jueves su primer show en la Argentina y su vuelta al país puso el foco en su recordado vínculo con la groupie devenida en política Amalia Granata. Más de 20 años después del encuentro que protagonizaron en 2004, la diputada coincidió con el cantante en el Hotel Faena, donde el músico se está alojando durante su vista a Buenos Aires.

La situación cobró mayor repercusión después de que Williams hiciera una referencia al episodio durante su show en el Movistar Arena. En medio del recital, el artista británico bromeó con un supuesto reencuentro con fan: "Bueno, realmente no debería contar esto, pero acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quien creen".

Luego, el cantante señaló a un hombre entre los asistentes y continuó con la broma: "No lo reconocí porque ahora lleva barba. Ahí está. Fuiste un amante muy tierno. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Qué bueno verte de nuevo, Diego".

Qué dijo Amalia Granata sobre Robbie Williams

En diálogo con "La mañana con Moria", el programa que conduce Moria Casán, Granata contó cómo terminó en el mismo hotel donde se hospedó Williams.

"Voy a invocar una frase tuya: me impresiona mi fama", respondió entre risas cuando Moria destacó la coincidencia.

La diputada explicó que asistió al Faena por el cumpleaños de una amiga suya: "La invitación la mandó el 22 de septiembre y yo le confirmé. Después tuve algo y entonces medio que no podía ir. Terminé reconfirmando que sí iba a pasar, pero a la hora de la torta y a llevarle el regalo. Cuando fui me encontré que él estaba ahí alojado".

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Moria Casán también quiso saber si Granata había visto a Williams durante su estadía en el Hotel Faena: "No me lo crucé. Igualmente, algún día me encantaría volverlo a encontrar".

Sin embargo, aclaró que un eventual encuentro tendría un significado muy diferente al de 2004: "Mi hijo tiene TDAH y el otro día vi una nota de él donde contó que descubrió de grande que tiene TDAH. Desde otro lugar hoy sería el encuentro".

La diputada también recordó que preside la fundación Somos Vida, que trabaja sobre TDA y dislexia, y expresó un deseo particular: "Me encantaría que sea el padrino de mi fundación".

Durante la charla, Granata reveló además la reacción de su marido, Leonardo Squarzon: "Mi marido me dijo: 'Invitalo a comer un asado a casa'. El tema es conseguir el contacto".

La historia entre Granata y Williams comenzó en 2004, durante la anterior visita del cantante a la Argentina. Años después, ambos volvieron a coincidir en Estados Unidos.

Granata recordó que, tres años después de aquel episodio, volvió a ver al músico en Beverly Hills. La diputada contó que viajó a Estados Unidos por el casamiento de una amiga y que dos periodistas le indicaron dónde vivía Williams.

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