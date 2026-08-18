Milena Salamanca vuelve a Rosario tras su destacado paso por "La Voz" En 2025 fue parte del Team La Sole en el popular reality. Este jueves 20 de agosto se presenta en Casa Brava Por Juan Cruz Revello 18 de agosto 2026 · 10:28hs

Milena Salamanca, quien fue parte del Team La Sole en la última edición de "La Voz Argentina", llega el 20 de agosto a Rosario

Milena Salamanca fue una las artistas que destacó en la última temporada de "La Voz", como parte del equipo de La Sole. Pero su historia con la música popular comenzó mucho antes. Oriunda de La Plata, su familia lleva adelante "La Salamanca" una de las peñas folklóricas más populares de la capital bonaerense, que todos los veranos se muda a Cosquín. En 2012, con tan sólo 18 años, ganó el Premio Revelación en el festival como cantante, y en 2017 repitió la hazaña pero esa vez como bailarina.





Luego de una intensa y emotiva gira por Europa, que la llevó a recorrer distintos escenarios de España, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Chile, la cantante y compositora Milena Salamanca regresa a la Argentina para reencontrarse con su público y continuar presentando su música. Este jueves 20 de agosto, vuelve a Rosario para dar un show en Casa Brava (Ricchieri 120).





En los shows de su gira nacional, el público podrá disfrutar de un repertorio que reúne las canciones de sus discos “K'arallanta” y “Milena”, junto a su más reciente material “Crónicas Vol. 2”, además de nuevas versiones y clásicos del cancionero popular argentino que forman parte de su identidad artística.

Milena Salamanca: peñas, "La voz" y una gira europea “La decisión de hacer la peña no solo es un esfuerzo físico, emocional y económico, porque el folklore es un fenómeno empírico, generacional, de transmisión cultural, de sostener espacios por miedo a que tal vez dejen de existir. La Salamanca terminó siendo una escuela para todos, no solo para mí”, dijo Milena en diálogo con La Capital durante su anterior visita a la ciudad. “El folklore tiene esa cosa pasional de mover masas. Yo básicamente me crié con un montón de artistas y siempre vi esta diferencia con lo que la gente ve o cree que es el folklore. Pasa en ciudades como La Plata, de donde soy yo, o CABA, donde está el pensamiento medio básico de que es para gente grande, un poco aburrido. Y nada que ver, es todo lo contrario. No deberían perderse la etapa de ir a una peña a tomarse un vinito y bailar una chacarera, es lo mejor que te puede pasar, de verdad”, agregó, sobre el momento presente del género que habita. "Para mí La Sole, el Chaqueño, Luciano Pereyra, Abel Pintos, Los Tekis, no hay mucho más que sean del mainstream, que cruzan la frontera entre los géneros y que todo el mundo los conoce. Yo digo La Sole y todo el mundo sabe quién es, versus los artistas más del under que siguen siendo populares y convocantes, como Peteco Carabajal, Los Coplanacu, Rally Barrionuevo, que tienen el lineamiento de convocar mucho, pero no están en una posición como están los otros. Es medio feo y raro decirlo, pero se ve esa diferencia, se siente. Ni hablar de ser yo de un espacio cultural que es una peña. El Chango Spasiuk decía que las prácticas culturales que hay dentro del folklore son tantas, que el hecho de que no se vean no quiere decir que no existan. Y que no se difunda no quiere decir que no suceda, y esa es una realidad y una verdad que está todo el tiempo", cerró Salamanca.