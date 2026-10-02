Rugby: Atlético del Rosario y un partido clave para asentarse en primera

Visita al siempre complicado Alumni en Tortuguitas con la necesidad de sumar y afirmarse en la categoría en el tramo de cierre del torneo

Plaza va por un resultado que le permita ya asegurar la permanencia.

Atlético del Rosario (39 puntos) tiene un desafío muy complejo este sábado en el Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba): el equipo rosarino juega contra Alumni de visitante y busca sumar puntos que lo dejen un poco más cerca del objetivo de mantener la categoría.

El partido se j ugará a las 15.30 en Tortuguitas. Alumni, el equipo local, marcha tercero en las posiciones, que son lideradas cómodamente por Newman.

Plaza busca recuperarse de una derrota como local precisamente ante el puntero, que lo venció 45-41 el fin de semana pasado.

Un gran esfuerzo

Los rosarinos hicieron un gran partido contra el líder, aunque no consiguieron doblegarlo en un encuentro de muchos tries y muy disputado. Aunque se quedó con ganas de victoria, al menos juntó fuerzas para los tres partidos finales.

El gran objetivo de Atlético del Rosario es salvarse del descenso, un objetivo que hoy puede quedar más cerca pero que todavía no está asegurado ni mucho menos.

En ese marco, Plaza estará muy pendiente de lo que ocurra esta misma tarde en San Fernando, donde chocarán entre sí dos equipos que también pelea por seguir en el Top 14: Buenos Aires (36)y Los Matreros (32).

La Plata (37), otro comprometido, visita a Hindú. El descendido Champagnat será el rival de Plaza en la penúltima fecha. Este partido se jugará en Rosario y bien podría ser el que determine la continuidad del equipo rosarino en la máxima categoría.

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La definición

“Champa”, por otra parte, será el rival de Plaza en la penúltima fecha del campeonato. Este partido se jugará en Rosario y bien podría ser el que determine la continuidad del equipo rosarino en la máxima categoría.

Alumni, el rival de Atlético esta tarde en Tortuguitas, viene de vencer 27 a 24 como visitante a Regatas Bella Vista y pelea por el subcampeonato, aunque su posición también está amenazada por el SIC e Hindú.