Llegó el primer adelanto de la nueva serie animada de Messi que se estrenará en Disney+

"Messi y los gigantes" llegará a la plataforma de streaming el próximo año, con una aventura de fantasía que estará inspirada en el ídolo rosarino

Disney+ presentó el primer adelanto de la nueva serie animada “Messi y los gigantes” , que estará inspirada en Lionel Messi y tendrá al propio rosarino como productor ejecutivo. El clip fue lanzado este viernes durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, y dejó ver las primeras señales de la obra.

A su vez, este adelanto presentó la nueva canción original de la serie, titulada “Vamos, Vamos, Vamos” e interpretada por el cordobés Luck Ra . En tanto, el actor argentino Milo Burgess-Webb será quien le ponga voz al personaje del rosarino en la serie.

Por otro lado, los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn (Sony Pictures Television), el director Dan Creteur (Atlantis Studios) y Sergi Reitg (Sony Music Vision) revelaron nuevos detalles sobre la épica mitología original de la serie, sus audaces personajes y su extraordinaria música.

Según dieron a conocer desde la plataforma, el adelanto fue estrenado ante una audiencia de más de 3 mil fanáticos, ansiosos por conocer más sobre esta épica serie de fantasía deportiva que se estrenará globalmente en Disney+ en 2027 .

Cómo será la serie animada de Messi

La nueva obra de Disney+ que estará inspirada en Messi será una serie animada infantil de fantasía deportiva que sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes.

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Allí, este pequeño futbolista deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas “esferas”, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko para poder regresar a su casa.

A diferencia de los demás, Leo no puede utilizar los poderes de este mundo para potenciar su juego, por lo que deberá confiar en sus verdaderas fortalezas: su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación. Esta aventura de Leo resalta el valor, la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo.

La producción de “Messi y los gigantes”

Productores ejecutivos: Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes por parte de Sony Pictures Television; Afo Verde por Sony Music Latin Iberia; y Tom Mackay y Sergi Reitg por Sony Music Vision. También participaron Lionel Messi y Jorge Messi, quien falleció en agosto de este año. La animación de la serie está a cargo de Atlantis Animation.