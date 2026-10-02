Murió Ricardo Soulé, referente del rock argentino y líder de Vox Dei

El reconocido guitarrista, cantante y compositor había anunciado un receso en septiembre. Su familia anunció este viernes su fallecimiento

Ricardo Soulé, legendario guitarrista, cantante y compositor de Vox Dei, murió este viernes a los 76 años en un sanatorio de Quilmes. La noticia fue comunicada por su familia a través de sus redes sociales.

En un posteo en Instagram, sus seres queridos expresaron: “ Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia”.

Cabe remarcar que el fallecimiento del cantante se produjo pocos días después de que el músico anunciara que se retiraba temporalmente de los escenarios por motivos de salud .

El 11 de septiembre de 2026, había compartido un mensaje dirigido a sus amigos, colegas y seguidores: "Quiero contarles que, por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”. En aquella publicación, expresó su esperanza de poder regresar a los escenarios. “Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios”, había expresado.

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Quién fue Ricardo Soulé

Ricardo Soulé nació el 15 de marzo de 1950 en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Compositor, guitarrista y violinista, fue una figura fundamental del rock argentino. En 1967 formó la legendaria banda de rock Vox Dei junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy.

Entre sus composiciones más reconocidas se encuentra “Presente”, canción incluida en "Caliente", el primer disco de Vox Dei. Soulé compuso el tema cuando tenía tan solo 17 años.

En 1971, junto a Vox Dei, concretó una de sus obras conceptuales más importantes del rock argentino: el álbum conceptual doble "La Biblia", en el que compuso la las letras de las canciones basándose en las Sagradas Escrituras.

Soulé se retiró definitivamente de Vox Dei a finales de 1998.

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