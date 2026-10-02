Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Con el sistema Lince pudieron reconstruir el recorrido de un auto que aparecía en los hechos y finalmente encontraron a los ladrones

Detuvieron a miembros de una banda que cometió al menos cuatro robos en el barrio de Fisherton en el último mes. Las detenciones fueron posibles gracias al seguimiento que se hizo, a través del sistema Lince , de un auto que se encontraba presente en todas las situaciones de robo. También sirvió el hecho de que un reloj robado tenía geolocalización.

Esteban Santantino, Secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y la directora del Lince, Paula Manzonni, brindaron detalles del desbaratamiento de la banda responsable de varios robos en viviendas ubicadas en la zona oeste de Rosario.

Entre el jueves y el viernes, se realizaron una serie de allanamientos que permitieron la detención de dos hombres involucrados en los robos.

Uno de los últimos robos se dio en Juárez Celman al 1000, a pasos del country del Jockey Club, cuando seis delincuentes irrumpieron el lunes por la noche en una casa ubicada justamente detrás del predio del Jockey Club y huyeron con distintos objetos que cargaron en la camioneta de la familia. El vehículo fue hallado poco después, abandonado en la zona noroeste de Rosario. Dos de los ladrones tenían armas de fuego, y uno de ellos incluso golpeó en la espalda al dueño. Los desconocidos sustrajeron dos televisores, un horno de microondas, un par de mochilas, un reloj pulsera, tres teléfonos celulares y las llaves de una camioneta Nissan y 2500 dólares más 700 mil pesos.

El grupo policial en plena allanamiento

En otro robo, por ejemplo uno registrado en una vivienda de Tarragona al 700, delincuentes ingresaron al hogar de un matrimonio, los golpearon y ataron para luego huir con 8 millones de pesos.

Lince en acción

La directora de la Unidad Lince sostuvo: "Por medio del sistema Lince y las declaraciones de testigos de los robos pudimos determinar que (los ladrones) se movían en un automóvil Toyota blanco y que el vehículo tenía su base en Donado al 800". Por otro lado, "debido a que uno de los objetos robados, un reloj que tenía un sistema de geolocalización, pudimos determinar que todo apuntaba a calle Donado", precisó.

Una vez realizados los allanamientos la Policía de Investigaciones, PDI secuestró distintos elementos robados por la banda. "Es probable que haya otros implicados pero eso ya es parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía" concluyó Santattino.