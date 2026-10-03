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Los Suramericanos y las Fan Fest

3 de octubre 2026 · 00:00hs
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Milagros López y Mía Funes  

Milagros López y Mía Funes

 

Los Suramericanos pasados, serán indudablemente los mejores que se recuerden, con récord de medallas para Argentina, récord de visitantes y la provincia de Santa Fe, muy a la altura de los acontecimientos. Y otras de las cosas que también se van a recordar serán seguramente las Fan Fest, donde se vivieron 14 días de música ininterrumpidas, en un ambiente familiar y distendido. Felicitaciones Santa Fe

Joaquín y Nicolás Acevedo

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Franco López y Lucia Rossi

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Guadalupe Vargas y Catalina Peruzzi

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Agustina García e Ignacio Romagnoli

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Sofía Pacerini y Bianca Obregón

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Jazmín y Pilar Echeverría y Malena Burgos

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Benjamín Molina y Gianella Albornoz

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Agustín Albornoz, Rodrigo Llenas y Aquiles Grezzana

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Lucas y Sol Caceres

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Ignacio Franco y Lucio Mantovani

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Abril Martínez y Jaqueline Gorosito

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