Los Suramericanos y las Fan Fest

Los Suramericanos pasados, serán indudablemente los mejores que se recuerden, con récord de medallas para Argentina, récord de visitantes y la provincia de Santa Fe, muy a la altura de los acontecimientos. Y otras de las cosas que también se van a recordar serán seguramente las Fan Fest, donde se vivieron 14 días de música ininterrumpidas, en un ambiente familiar y distendido. Felicitaciones Santa Fe