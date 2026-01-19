El Festival de Cosquín 2026 arranca este fin de semana

La provincia de Córdoba se vuelve a convertir en la sede del folklore nacional durante las nueve lunas que van del 24 de enero hasta el 1 de febrero. La grilla y novedades en esta nota

Abel Pintos se vuelve a subir al escenario del Festival de Cosquín este año

Este fin de semana la provincia de Córdoba se prepara para un evento cargado de simbolismo e historia: el Festival Nacional de Folklore de Cosquín celebra su 66ª edición en la tradicional Plaza Próspero Molina. Durante nueve noches, del 24 de enero al 1 de febrero, todo el país pondrá su mirada en el corazón del Valle de Punilla.

Se trata de uno de los festivales más importantes dedicados al folclore argentino, una tradición que tiene como centro la música pero que también incluye peñas, ferias, charlas y espectáculos callejeros. Su festejo se ubica siempre en la última semana de enero y se lleva a cabo durante “las Nueve Lunas coscoínas”.

Después de la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, también llevada a cabo en la provincia, Córdoba se transforma nuevamente en el epicentro de la tradición con una grilla llena de artistas destacados como Soledad Pastorutti (que celebrará treinta años de carrera en esta presentación), Abel Pintos, Peteco Carabajal, Los Nocheros, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Teresa Parodi, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Milo J y Chaqueño Palavecino , entre tantos otros.

La provincia santafesina , por su parte, tendrá representación en el festival gracias a la Delegación de Santa Fe que ofrecerá un espectáculo durante la primera luna. Se trata de un elenco de 40 bailarines y músicos de diversas localidades, encabezado por la voz del rosarino Juan Carlos Baglietto. La presentación rendirá tributo al Brigadier Estanislao López en el 240° aniversario de su nacimiento y combinará diferentes artes para expresar una reivindicación federal.

>>Leer más: El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Grilla completa del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Distintas generaciones musicales se encuentran en la grilla de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Durante sus nueve lunas, la Plaza Próspero Molina será el escenario de decenas de presentaciones artísticas provenientes de distintas partes del país. A los artistas convocados se sumarán los ganadores del Pre Cosquín 2026.

Grilla completa:

Primera Luna - Sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Delegación de Santa Fe

Cacharpaya

Segunda Luna - Domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado

Delegación de Brasil

Tercera Luna - Lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Delegación de Uruguay

>>Leer más: Cosquín en Japón: un festival de folklore argentino tiene su lugar en Asia

Cuarta Luna - Martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Gualicho

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Delegación de Bolivia

Delegación de Santiago del Estero

Quinta Luna - Miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma–Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita

Delegación de Córdoba

Sexta Luna - Jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Las voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba)

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista vocal

Delegación de Japón

Séptima Luna - Viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Natalia Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Delegación de Paraguay

>>Leer más: De la sierra a la playa: se viene la primera edición del Cosquín Rock en Brasil

Octava Luna - sábado 31 de enero

“Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad — 30 años

Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Cacharpaya

Novena Luna - domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of the Pampa

Milo J

Entrega de premios

Cómo comprar entradas para el Festival de Cosquín

Las entradas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se consiguen de forma online a través del sitio oficial Autoentrada. Los tickets parten desde los $28.000 y pueden llegar hasta $90.000 en función de la luna y el sector seleccionado.

Por su parte, los menores abonan desde los 6 años, por lo que quienes tengan hasta 5 años ingresan sin cargo pero sin ocupar butaca, presentando DNI. Por su parte,