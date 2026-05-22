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Christian Petersen volvió a ser internado: qué se sabe sobre su estado de salud

El reconocido chef ingresó al Hospital Alemán acompañado por su esposa y permanece bajo observación médica

22 de mayo 2026 · 10:24hs
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Christian Petersen fue internado por un cuadro de alucinaciones

Christian Petersen fue internado por un cuadro de alucinaciones

Christian Petersen fue internado nuevamente a cuatro meses de haber recibido el alta médica tras el grave cuadro de salud que sufrió en la Patagonia. El reconocido chef ingresó durante la noche del jueves al Hospital Alemán acompañado por su esposa y permanece bajo atención médica.

La información se conoció a través de la periodista Pilar Smith en el programa LAM, donde detalló que Petersen llegó a la guardia con un cuadro de alucinaciones y luego fue derivado al sector de psiquiatría.

“Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Entró por la guardia y fue derivado al sector de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote, pero lograron estabilizarlo”, explicó Smith al aire.

La panelista también señaló que hasta el momento no existe un parte médico oficial sobre el estado del chef. "Aún no hay parte médico. En el día de mañana podrían llegar a darlo. Así que está internado en estos momentos”, agregó.

La última aparición pública del cocinero en redes sociales ocurrió el 11 de abril, cuando publicó un video promocionando una marca de yerba mate. “Porque el mate limpia y equilibra la untuosidad, haciendo que cada bocado y cada sorbo se potencien”, expresó en aquella publicación.

>> Leer más: Christian Petersen habló sobre el episodio en el volcán Lanín: "Me ataron y me medicaron"

El antecedente médico de Christian Petersen

Petersen recibió el alta médica el pasado 6 de enero, también en el Hospital Alemán, después de atravesar una compleja recuperación que comenzó en San Martín de los Andes.

En diciembre, el chef sufrió una grave descompensación mientras realizaba una expedición en el cerro Lanín. El episodio derivó en una internación de 26 días en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, desde donde luego lo trasladaron a Buenos Aires para continuar su recuperación.

Según trascendió, Petersen atravesó una falla multiorgánica que obligó a un extenso tratamiento médico. Tras recuperarse, decidió retomar lentamente sus actividades laborales y mantuvo un bajo perfil mediático.

Luego de salir del hospital, el cocinero habló brevemente con la prensa sobre lo ocurrido durante la expedición en la Patagonia: "Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que puedo contar porque es lo que me acuerdo".

También explicó que se encontraba entrenado físicamente para realizar la actividad: "La verdad es que estaba entrenado para subir el volcán. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".

En aquel momento, Petersen reconoció que atravesaba un período personal complejo antes del episodio de salud: "Había tenido un año dificilísimo. Quizás los hábitos me jugaron en contra".

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