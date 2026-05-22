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Fito Páez estrenó "Shine", su nuevo disco: "Hay una pulsión en mí que tiende a construir"

Son trece tracks nuevos que componen esta obra que el músico rosarino vive como un renacer. La Capital estuvo presente en la pre-escucha

Juan Cruz Revello

Por Juan Cruz Revello

22 de mayo 2026 · 09:50hs
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Fito Páez estrenó su nuevo disco Shine y La Capital estuvo presente en la pre-escucha junto al músico

Fito Páez estrenó su nuevo disco "Shine" y La Capital estuvo presente en la pre-escucha junto al músico

Fito Páez hizo una reunión en u.house -espacio de eventos tecnológicos de la Ciudad de Buenos Aires-, con prensa y allegados, para escuchar su nuevo disco “Shine”, justo un instante antes de que se lanzara al mundo en la noche del jueves 21. Al llegar, el lugar se presenta cálido y se siente en el aire un clima de tensión por que todo salga bien, pero amable y relajado. La gente de la discográfica Sony y su staff dan la bienvenida y entregan datos de lo que se va a escuchar.

El artista todavía no está presente en la sala pero se nota dónde se va a ubicar cuando ingrese. Hay dispuesta una tarima delante de la pared central, formada por pantallas que le dan al evento un carácter inmersivo. Como música funcional se escucha “La resurrección”, segunda sinfonía de Mahler, que de algún modo anticipa el significado que este nuevo disco tiene para Páez.

En el preciso instante donde las copas rondan la segunda (o tercera) vuelta y las voces presentes comienzan a aumentar su volumen, la música se corta y en la pared/pantalla principal, inicia la proyección de "Todos los Fitos", el corto dirigido por José Fogwill, complementario al lanzamiento de “Shine”.

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La gesta de "Shine"

Al terminar, se escucha la voz del mismísimo Fito Páez que dice “Hola, hola", mientras las cabezas, girando de aquí para allá, van tratando de ubicar su figura. Fito aparece entre la gente, todo vestido de negro, se sienta en la silla ubicada en la tarima, y comienza a relatar cómo fue pensado y realizado este nuevo disco.

Al principio de su relato, hace hincapié en que “Shine” de algún modo representa un renacer. Mientras terminaba “Novela”, estando en su casa en Madrid, sufrió un accidente doméstico: una caída por cuatro escalones de una escalera le ocasionó once fracturas en nueve costillas. Opiáceos mediante, "que ahora suena gracioso pero no lo fue", atravesó un período sumamente delicado, con largos meses de reposo absoluto y con riesgo de algo mucho peor.

"Sucedió algo que no había vivido nunca, que es haber estado colocado en una edad mediana para arriba, en una situación de máxima vulnerabilidad ante la muerte. Entonces eso que muchas veces es literatura o cine, lo viví tres veces en un mes", describió Fito. "Redimensionás todo, y cuando salís de allí y empezás la tarea de la reconstrucción y posible renacer, se ve que hay una pulsión en mí que tiende a construir o reconstruir, y acá está este disco", sumó.

En ese contexto, destacó el rol del músico rosarino Diego Olivero: "Es un hermano de la aventura, de la pasión y de la investigación del laboratorio musical. Lo llamé y le dije ‘vámonos’. Fuimos a un pueblito en el sur de Brasil y en diez días nos volvimos con el disco casi terminado”.

Embed - Fito Paez - Shine (Video Oficial)

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En cuanto a las canciones en sí, detalló: "Finalmente decidí sacar un montón de cosas, desbarroquizar la música. Y salvo el tema ‘Universo’, que está inspirado en mi hermano Pablo Milanés, todo lo demás está hecho con la máxima austeridad compositiva que pude hacer hasta ahora".

Se nota que finalmente la música, y este disco en particular, le resignificó el poder de estar vivo, lúcido y generando arte. Incluso dijo que, más allá de haber grabado en Estados Unido con Gustavo Borner, priorizaron la simplicidad técnica: "Al disco no le dimos respiro para opinar, que los detalles, que mejorar, a la mierda el ProTools. Fue tomar el toro por las astas, fue tocado y grabado en vivo, literalmente".

“‘Shine’ funciona como declaración de Fito hacia el mundo que nos rodea”, dice la info oficial del lanzamiento del disco, y es un buen resumen. ¿Qué mundo ve Páez entonces, según estas canciones? Falta de amor y lazos sociales, entumecimiento de relaciones humanas con tecnología mediante, escasez de abrazos.

En ese sentido, el disco está formado por trece temas que narran pasiones y conflictos, caos y redenciones de personas que ya atravesaron gran parte del tiempo humano y al final encuentran un punto en común: aportar una luz y sentimientos fecundos ante la insensibilidad del mundo.

Ante tanta superficialidad dominante, las canciones que conforman esta nueva obra también revelan que hay esperanzas. Entre las más destacadas, resaltan “Río Místico”, “El honor de los lobos” y “Planeta azul”. Estas tres piezas presentan los momentos más climáticos del disco y desde la lírica condensan el “mensaje” que atraviesa todo el proceso de “Shine": ayudarte a vos mismo, pero sostenerte en las fuerzas armadas del amor. No dañar la esencia, resistir, pelear para vivir y disfrutar.

Embed - Fito Paez - Río Místico (Lyric Video)

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Dedicatoria

"Es un disco clásico. Sentía que era un álbum de canciones y me faltaba algo para enrarecerlo. Pero hay un corte que nace de un mensaje de Whatsapp de Sofi Gala, donde me decía ‘Hablame’”, dijo también Fito. A partir de esa "orden, sentencia, humor", compuso una música instrumental, que se escucha entera en el final. Pero antes interviene por partes las canciones del disco. "Es como una influencia de la nouvelle vague. Como Godard: en el medio de la película, te metía otra", explicó.

"Así que, sin más, el álbum está dedicado a Sofia Gala. Por su compañía, por su amor, por sus charlas. Por la compresión de este momento complejísimo que atravesamos juntos", afirmó.

Embed - Hablame I

Despedida y bienvenida

Hace apenas unos días atrás, ante su cuarto Movistar Arena sold out, Fito Páez decidió regalarle a la gente que había sacado la entrada y llenado el estadio la despedida de “Novela”, su disco anterior. Primero tocó todo ese disco que solo se había presentado en Rosario en el Teatro El Círculo, con una puesta especial, y luego hizo el show que forma parte de la gira actual. En ese contexto -dónde insólitamente hubo gente que se quejó, hecho al que Páez no hizo alusión en el lanzamiento- declaró: “Despidamos ‘Novela’, un cuento de amor en tiempos de pulsión de odio". Y “Shine”, sin ser una obra conceptual, también tiene algo de eso, de pelear contra el odio con canciones e historias.

Con este estreno, el músico rosarino ratifica su rol como artista prolífico, como creador que no para nunca y todo el tiempo tiene algo nuevo para mostrar. Además, como acción estimulante, pone el ojo en el mundo que lo rodea, amplificando sus raíces musicales y sociales en un universo de alienación tecnológica.

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