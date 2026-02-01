El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

El equipo rojinegro cayó 2 a 0 ante Xeneize por la tercera fecha del Apertura. Lautaro Blanco y Paredes, los goles del local

Martín Luciano intenta un ataque de Newell's ante Boca.

Newell's cayó 2 a 0 ante Boca en la Bombonera. La dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez sigue sin ganar, tras la derrota con Talleres, el empate con Independiente en el Coloso y esta caída con Boca.

Juegan desde las 19.15 y el único cambio en Newell's es el ingreso de Walter Núñez por Valentino Acuña.

11' Gol de Boca: tras revisión de VAR, penal para Boca y anotó Leandro Paredes.

Crónica del primer tiempo

40' Gol de Boca: Newell's quedó mal parado. Zeballos corrió por el medio y la cedió a Lautaro Blanco. El exCentral definió con clase picando la pelota sobre Arias.

30' Centro de Guch y entró libre Luciano Herrera, que no pudo conectar por el segundo palo. No logró impactar de cabeza con precisión. Muy clara para Newell's.

28' Arias tapó un tiro de Ander Herrera.

20' el volante de Newell's Rodrigo Herrera le entró duro al xeneize Ander Herrera.

Newell's le juega de igual a igual a Boca en el inicio del partido, tratando de hacer pie en campo xeneize.

La formación de Newell's

Los once de Newell’s para jugar la 3ª fecha son: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano; Luciano Herrera, Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera y Facundo Guch; Walter Núñez y Matías Coccaro.

Los once de Boca

