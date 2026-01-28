La Capital | Ovación | River

River anunció la ampliación del Monumental y será el segundo estadio más grande del mundo

El presidente Stefano Di Carlo confirmó que la capacidad superará los 100.000 espectadores e incluirá el techado sumado a una nueva bandeja

28 de enero 2026 · 13:09hs
La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas

La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas

River anunció este martes que llevará a cabo nuevas obras de ampliación y modernización del estadio Monumental. El presidente Stefano Di Carlo confirmó este suceso histórico en la élite mundial: el estadio tendrá un aforo cercano a los 101.000 espectadores y las tribunas tendrán techo.

El flamante dirigente celebró la noticia a través de un video en las redes sociales del club: "El Club Atlético River Plate informa a sus socios, socias, hinchas y a la opinión pública en general que el club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado de la totalidad de las tribunas del Monumental. La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas, transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol".

Además, Di Carlo confirmó que la construcción comenzarán en abril y tendrá un plazo de duración aproximado de 36 meses. La iniciativa demandará una inversión superior a los 100 millones de dólares, donde se contempla la incorporación de una quinta bandeja en forma de anillo con 16.000 nuevas butacas por encima de las actuales tribunas altas.

En este sentido, el presidente riverplatense comentó cómo se financiará la megaobra: "El proyecto contará con dos fuentes de financiamiento. La primera será un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, que ofrecerán tasas preferenciales y un esquema de repago que será solventado con los mismos ingresos que la obra del Monumental generará de manera corriente. Por otra parte, la segunda fuente de ingresos provendrá de un nuevo contrato comercial que involucra distintos activos entre los que se destaca la venta de los derechos del naming por los próximos 10 años".

Embed

Por otro lado, aseguró que "no afectará a los gastos operativos y estructurales del día a día" y, sumado a ello, "la localía se podría verse afectado en un máximo de tres partidos".

Esta nueva ubicación en el establecimiento será sin cargo para los socios, aumentando así de 24.000 a 40.000 las ubicaciones sin cargo extra dentro del estadio. De este modo, un 40% del total de las ubicaciones serán sin aranceles adicionales para aquellos que cuenten con la cuota social.

>> Leer más: Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Cuáles son los estadios más grandes del mundo

Con respecto a estadios pertenecientes a clubes de fútbol, el Monumental se convertirá en el segundo con mayor capacidad en el mundo, superado únicamente por el Camp Nou. La casa del FC Barcelona también está en obras y proyecta para el 2027 llegar a un aforo aproximado de casi 105.000 asistentes.

Sin embargo, teniendo en cuenta estadios municipales, el recinto del Millonario se ubicará en tercer lugar, por detrás del mencionado estadio español y el impresionante Rungrado 1st of May, ubicado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte donde entran 114.000 personas.

Así es el ranking de los estadios con mayor capacidad del mundo:

  1. Rungrado 1st of May, Corea del Norte: 114.000 espectadores.
  2. Camp Nou de Barcelona, España: en 2027 tendrá 104.600.
  3. Estadio Monumental de River Plate, Argentina: llegará a 101.000 en 2029.
  4. Melbourne Cricket Ground, Australia: 100.024.
  5. Soccer City, Sudáfrica: 94.736.
  6. Rose Bowl Stadium, Estados Unidos: 92.800.
  7. Wembley, Inglaterra: 90.000.
Noticias relacionadas
El ex-Newells y River Vangioni jugará en el equipo donde empezó cuando era muy chico: Riberas del Paraná. 

Jugó casi una década en Newell's, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

La dupla Orsi-Gómez tuvo su estreno oficial con Newells en el Coloso.

La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Franco Colapinto se prepara para un contundente cambio de generación en la Fórmula 1

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Ante Independiente, Jerónimo Gómez Mattar tuvo su primera titularidad con Newells.

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Lo último

Vuelve un clásico de las telenovelas: La extraña dama se podrá ver remasterizada

Vuelve un clásico de las telenovelas: "La extraña dama" se podrá ver remasterizada

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

Polémica en redes por el nombre que eligió Cami Homs para su hja: ¿indirecta a Tini Stoessel?

Polémica en redes por el nombre que eligió Cami Homs para su hja: ¿indirecta a Tini Stoessel?

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El ministro Goity aseguró que el ciclo lectivo comenzará en tiempo y forma y que la recomposición salarial docente será eje de las negociaciones paritarias

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
Dos hinchas de Newells derivados al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's derivados al Heca por incidencias antes y después del partido

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

Pullaro sobre la agresión a Bastia: Fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro sobre la agresión a Bastia: "Fue en términos personales, no institucionales"

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newells: Queremos representar al hincha

La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newells: Desde que estoy en el club sueño con este momento

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Policiales
Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego
Policiales

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

La Ciudad
Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo
Ovación

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

No la conozco, dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó
Zoom

"No la conozco", dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Si no te gusta Uber buscate otra cosa, dijo un chofer que no adhirió al paro
La Ciudad

"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"