River anunció la ampliación del Monumental y será el segundo estadio más grande del mundo

El presidente Stefano Di Carlo confirmó que la capacidad superará los 100.000 espectadores e incluirá el techado sumado a una nueva bandeja

River anunció este martes que llevará a cabo nuevas obras de ampliación y modernización del estadio Monumental . El presidente Stefano Di Carlo confirmó este suceso histórico en la élite mundial: el estadio tendrá un aforo cercano a los 101.000 espectadores y las tribunas tendrán techo.

El flamante dirigente celebró la noticia a través de un video en las redes sociales del club: "El Club Atlético River Plate informa a sus socios, socias, hinchas y a la opinión pública en general que el club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado de la totalidad de las tribunas del Monumental. La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas , transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol".

Además, Di Carlo confirmó que la construcción comenzarán en abril y tendrá un plazo de duración aproximado de 36 meses . La iniciativa demandará una inversión superior a los 100 millones de dólares, donde se contempla la incorporación de una quinta bandeja en forma de anillo con 16.000 nuevas butacas por encima de las actuales tribunas altas.

En este sentido, el presidente riverplatense comentó cómo se financiará la megaobra: "El proyecto contará con dos fuentes de financiamiento. La primera será un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, que ofrecerán tasas preferenciales y un esquema de repago que será solventado con los mismos ingresos que la obra del Monumental generará de manera corriente. Por otra parte, la segunda fuente de ingresos provendrá de un nuevo contrato comercial que involucra distintos activos entre los que se destaca la venta de los derechos del naming por los próximos 10 años".

Por otro lado, aseguró que "no afectará a los gastos operativos y estructurales del día a día" y, sumado a ello, "la localía se podría verse afectado en un máximo de tres partidos".

Esta nueva ubicación en el establecimiento será sin cargo para los socios, aumentando así de 24.000 a 40.000 las ubicaciones sin cargo extra dentro del estadio. De este modo, un 40% del total de las ubicaciones serán sin aranceles adicionales para aquellos que cuenten con la cuota social.

Cuáles son los estadios más grandes del mundo

Con respecto a estadios pertenecientes a clubes de fútbol, el Monumental se convertirá en el segundo con mayor capacidad en el mundo, superado únicamente por el Camp Nou. La casa del FC Barcelona también está en obras y proyecta para el 2027 llegar a un aforo aproximado de casi 105.000 asistentes.

Sin embargo, teniendo en cuenta estadios municipales, el recinto del Millonario se ubicará en tercer lugar, por detrás del mencionado estadio español y el impresionante Rungrado 1st of May, ubicado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte donde entran 114.000 personas.

Así es el ranking de los estadios con mayor capacidad del mundo: