La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Los entrenadores de la Lepra aseguraron que el equipo está "en etapa de desarrollo y formación", pero destacaron que "mejoró bastante" con respecto al debut

El empate de Newell's 1-1 frente a Independiente en el Coloso , a pocos minutos del final del encuentro, dejó una sensación de tranquilidad en el parque Independencia. La dupla técnica Orsi-Gómez intentó cambiar la cara su equipo tras la derrota ante Talleres, pero remarcaron que continúan buscando “identidad” mientras se mantienen en etapa de “desarrollo y formación” .

Al finalizar el partido, Favio Orsi destacó que “el equipo mejoró bastante” y “las estadísticas justificaron los desarrollos”, por lo que su equipo “duplicó casi todos los números de Independiente” y “compitió” . El entrenador sostuvo: “Estamos todos los días tratando de que el equipo tenga identidad, estamos lejos. Estamos en desarrollo y formación”.

Por su parte, su compañero Sergio Gómez agradeció “los elogios” de parte de los futbolistas de Independiente y resaltó: “Intentamos competir. La imagen fue mejor que la del partido anterior. Este es el camino . Someter al rival es importante y hay que hacer más de esto. Jugamos cada tres días y este es el camino. Queremos representar al hincha ”.

En relación al reciente cierre del mercado de pases, Orsi aclaró que Newell's se encuentra “en formación” y agregó: “ No sé cuál será el sistema definitivo porque no lo tenemos además . Tenemos que ocupar espacios y cada partido es una isla distinta”.

“Mañana empezaremos a pensar en Boca. Arrancamos el partido con la lesión de Salomón y Cabrera se desgarró, por eso queremos ver qué jugador está físicamente apto para el domingo”, sostuvo, con respecto al exigente duelo que tendrá la Lepra el próximo domingo en la Bombonera.

A la vez, Gómez añadió: “Es un mercado difícil. Hicimos lo mejor que podíamos hacer. Fue hermoso lo que hizo la gente. Queremos que el hincha se vaya contento a la casa. Estamos trabajando con los chicos de inferiores”.

Nuevas oportunidades en la Lepra

El trabajo de la dupla en la formación del equipo también se nutre de las divisiones inferiores, con algunos nombres que buscan consolidarse en la primera división. “Tiene predisposición Gómez Mattar. Le tocó jugar de entrada, hay que cuidarlo. A veces tienen que saltar etapas. Los chicos del club son importantes y los tomamos como profesionales. Hay que acompañarlos porque es importante que lo sientan. A veces hay que saltar escalas por la edad”, subrayó Orsi.

“Se vio bien desde lo físico, pero la realidad es que no todos llegaron en los mismos tiempos. El parate se paga, nos estamos poniendo a ritmo, es importante la intensidad y ganar los duelos. Se tienen que exigir y entender lo que estamos jugando”, aseveró Gómez sobre los jugadores leprosos.

Orsi Gomez Sergio Gómez y Favio Orsi buscan darle su sello a la Lepra. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En tanto, Orsi sostuvo que Newell's trabaja “en las dos fases, defensiva y ofensiva”, con la premisa de tener “un equipo que compita”. Por eso, la dupla enfatizó: “Queremos un equipo que compita. Hay que entender los momentos. Hoy un error termina en gol, tuvimos una desorientación en un juego directo y por eso el equipo tiene que entender que los duelos tienen que tener competencia. Es un trabajo artesanal con la frecuencia de la gran cantidad de partidos de arranque”.

Análisis y cambios

Luego de la salida de Valentino Acuña en el entretiempo, Gómez justificó: “Lo de Acuña fue un cambio de características. Núñez es diferente. No descartamos jugar con dos nueve, somos trabajadores que no nos casamos con ningún sistema”.

En cuanto al recambio que tendrá la dupla, sostuvo que esperan “la habilitación del Colo Ramírez” y valoró que “se cambió la vibra, y es bueno que eso suceda”. Además, confesó que contra Boca “será un partido complicado, de mucha jerarquía y en el que habrá que ser inteligente”.

El análisis de los entrenadores sobre las actuaciones de sus futbolistas se mantuvo al margen, ya que Orsi recalcó que “no les gusta dar devoluciones individuales”, sino que trabajan con el sentido de un mismo equipo.