Santiago Mitre se metió en la polémica entre Brandoni y Darín por "Argentina, 1985" El director de la película nominada al Oscar sumó su voz al cruce entre los actores. "Si genera discusiones, eso habla bien de la película", señaló. 26 de septiembre 2023 · 12:54hs

Santiago Mitre expresó su opinión sobre el debate entre Luis Brandoni y Ricardo Darín por la película "Argentina, 1985".

Santiago Mitre, director de “Argentina, 1985”, intercedió en la polémica en torno al filme iniciada por Luis Brandoni. El actor, que ya había dado su opinión sobre la película, recientemente volvió a cuestionarla y catalogarla de “canallada” por omitir el rol de Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas militares, eje narrativo de la obra.

Además, Brandoni criticó personalmente a Ricardo Darín (uno de los protagonistas, en el rol del fiscal Julio Strassera, y productores) por haber sido parte del proyecto. Después, quiso pedir perdón por sus dichos: “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”.

Al cruce de declaraciones, del que también participó Ricardo Alfonsín, se sumó Santiago Mitre. En diálogo con Radio Con Vos, el director consideró: “A mí me parece que cuando una película genera discusiones sobre lo que dice, sobre lo que no dice, sobre lo que podría haber dicho mejor, sobre el que podría haber empatizado, eso habla bien de la película”.

“Recibo bien ese tipo de críticas y me parece que amplían los discursos que tiene la película. Uno está hablando del Juicio a las Juntas, que es un hecho generado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, o sea que a partir de que una persona piense de que no se está representando del todo bien a Alfonsín, genera que se hable de la presidencia de Alfonsín, me parece que es algo bueno”, agregó el cineasta, refiriéndose específicamente a los señalamientos de Brandoni.

Embed A su vez, Santiago validó las críticas y aseguró que él mismo lamenta que el recorte narrativo deje afuera varias aristas clave del proceso de enjuiciamiento a los genocidas: “A mí me hubiese encantado hablar de muchísimas cosas más de las que habla la película y siento que en muchos casos algunas de las críticas pueden tener razón. Me hubiese gustado poder hablar más de la participación de los organismos de derechos humanos en el juicio, me hubiese gustado poder incluir muchos más testimonios que los que se incluyeron en la película". >> Leer más: Luis Brandoni dio marcha atrás con las críticas a Ricardo Darín: Quiero pedirle disculpas Finalmente, lejos de una postura defensiva, Mitre destacó el esfuerzo de la producción para contar una historia completa de la mejor manera posible: "Nosotros entendimos que para contar este hecho tan importante de la política argentina hacía falta focalizarse en algunos personajes clave, y los personajes en los que nos focalizamos fueron Strassera, Moreno Ocampo y su equipo de jóvenes abogados, y Adriana Calvo de Laborde y muchos otros. Por supuesto que es una película y tiene que elegir un punto de vista, y a través de ese punto de vista tiene que intentar dar la visión más amplia que se pueda. La verdad es que lo intentamos, creo que en muchísimos casos la gente opina que lo logramos, algunos opinan que no lo logramos tanto y tal vez eso sea lo bueno de hacer una película”.